Il Bayern Monaco e l’Union Berlino recuperano mercoledì 24 gennaio 2024, la partita annullata per neve più di un mese fa. Per i bavaresi un’occasione da non sprecare per non perdere ulteriore terreno dal Bayer Leverkusen capolista. Pronostico Bayern Monaco-Union Berlino, quote scommesse e risultato finale esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bayern Monaco viene dalla scioccante sconfitta contro il Werder Brema, che ha interrotto la striscia più lunga di assenza di vittorie nei testa a testa in Bundesliga, visto che gli ospiti non vincevano contro i bavaresi da 16 anni. La squadra di Thomas Tuchel ha giocato male, come sottolineato dall’allenatore stesso, ed ha la possibilità di rifarsi arriva subito.

L’Union Berlino sul finire del 2023 ha raddrizzato un po’ il tiro, ottenendo 8 dei 14 punti totali nelle ultime 5 gare di campionato. Tre punti di vantaggio sul terzultimo posto ed il peggior record in trasferta in Bundesliga non sono proprio il migliore biglietto da visita per andare a giocare in Baviera, ma l’esempio del Werder Brema è ancora fresco.

Non ci sarà Leonardo Bonucci, che ha chiuso la sua parentesi tedesca in questa finestra di mercato preferendo andare a giocare in Turchia al Fenerbahce.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Union Berlino

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kratzig, Davies; Kimmich, Guerreiro; Musiala, Muller, Sané; Kane. All. Tuchel.

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Knoche, Vogt Diogo Leite; Juranovic, Haberer, Kral, Aaronson, Roussillon; Volland, Kaufmann. All. Bjelica.

Dove vederla in TV

Bayern Monaco-Union Berlino sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 24 gennaio dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers per Bayern Monaco-Union Berlino

Il Bayern Monaco è favorito per la vittoria e bancato a quota 1.17 su AdmiralBet e su Betway. Il pareggio è quotato a 8.50 su Sisal e 8.25 su Snai, la vittoria dell’Union Berlino paga 17 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Ci risulta veramente difficile immaginare il Bayern Monaco che sbaglia due partite di seguito in casa. Immaginiamo un primo tempo giocato in modo completamente diverso rispetto al Werder Brema, con Harry Kane e compagni all’assalto.

Pronostico: Over 1.5 primo tempo a quota 2.01 su Betway e a quota 2.00 su Snai

Pronostico Special per Bayern Monaco-Union Berlino

Jamal Musiala spesso risulta il giocatore decisivo nei momenti critici del Bayern Monaco, nonostante la giovane età. Over 1.5 tiri in porta a 2.75 su Sisal merita il tentativo.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 4-0

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione