A Francoforte la squadra di casa ospita il Mainz, venerdì 26 gennaio 2024, per questa diciannovesima giornata del massimo campionato tedesco di Bundesliga, con l’obiettivo dei tre punti per rimanere nelle zone alte della classifica. Pronostico Eintracht Francoforte-Mainz di Bundesliga del 26/01/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Eintracht Francoforte è al sesto posto in classifica e nell’ultima giornata di Bundesliga è stato rimontato da 2-0 dal Darmstadt, squadra che ha gli stessi punti in classifica dei rivali odierni.

La squadra di Dino Toppmoller non può più vantarsi di essere l’ultima ad aver battuto il Bayern Monaco, vista la sconfitta rimediata dai bavaresi nell’ultimo turno in casa con il Werder Brema. Obiettivo è arrivare in zona Europa, per sognare di ripetere la vittoria in Europa League del 2022.

Il Mainz sta viaggiando al di sotto di tutte le possibili aspettative. Dopo stagioni in zona medio alta in classifica, la squadra affidata a Jan Siewert viaggia con 11 punti in classifica, ultima insieme a Darmstadt e Colonia. Solo una vittoria in campionato, in casa contro il Lipsia a novembre ed un ruolino di marcia in trasferta di 6 punti ottenuti con 6 pareggi tutti consecutivi.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Mainz

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Pacho Tenorio; Ebimbe, Larsson, Gotze, Nkounkou; Knauff, van de Beek; Kalajdzic.

Mainz (3-4-2-1): Zentner; Fernandes, Van den Berg, Caci; Widmer, Krauss, Kohr, Mwene; Burkardt, Papela; Onisiwo.

Dove vederla in TV

Eintracht Francoforte-Mainz sarà trasmessa, in diretta su SKY, venerdì 26 gennaio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Eintracht Francoforte-Mainz

Favorito per la vittoria l’Eintracht Francoforte per questo incontro e bancato a 1.97 Snai e 1.96 Betway. Il pareggio è quotato a 3.60 Sisal e 3.55 Snai. La vittoria del Mainz a è pagata a quota 3.70.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Sembra veramente alta la quota della vittoria dei padroni di casa, visto tutte le premesse. Ci proviamo

Pronostico: Vittoria Eintracht Francoforte a quota 1.97 Snai e 1.96 Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 3-1