Sfida tra due nobili del calcio tedesco. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ospita il Monchengladbach, per continuare la sua straordinaria corsa verso il titolo di Bundesliga. Pronostico Bayer Leverkusen-Monchengladbach e guida alle scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bayer Leverkusen è l’unica squadra nei top 5 campionati a non aver ancora perso un incontro ufficiale nella stagione 2023/24.

Xabi Alonso ha formato una squadra che sa risaltare le caratteristiche di ogni giocatore. Le ultime due vittorie hanno dimostrato anche il carattere delle aspirine, che hanno vinto nei minuti di recupero contro l’Augsburg per ripetersi a Lipsia rimontando i padroni di casa per due volte.

Il Monchengladbach non sta vivendo la sua migliore stagione. Partita molto male, la squadra allenata da Gerardo Seoane è riuscita a raddrizzare la corsa in campionato di Bundesliga a metà girone di andata.

Sono 20 i punti in classifica, a 9 di distanza dalla terzultima, hanno cominciato il 2024 con due risultati a sorpresa. Infatti, hanno vinto contro lo Stoccarda (terzo in classifica) per poi perdere l’ultima contro l’Augsburg in casa dopo essere andati avanti per 1-0.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Monchengladbach

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Stanisic, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Wirtz, Schick, Hofmann.

Monchengladbach (4-2-3-1): Omlin; Scally, Elvedi, Friedrich, Netz; Kone, Neuhaus; Honorat, Pléa, Ngoumou; Siebatcheu.

Dove vederla in TV

Bayer Leverkusen-Monchengladbach sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 27 gennaio dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmakers per Bayer Leverkusen-Monchengladbach

Nettamente favorita per la vittoria è la capolista della Bundesliga, giocata vincente a quota 1.27 su Sisal e su AdmiralBet. Il pareggio è quotato 6.50 Snai e 6.00 Sisal, mentre la vittoria del Monchengladbach è pagata 9 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Il Bayer Leverkusen vola sulle ali dell’entusiasmo e sembra difficile che questo Monchengladbach possa impensierirlo. Proviamo il multigol in favore dei padroni di casa, ad una quota migliore rispetto alla vittoria.

Pronostico: Multigol casa 2-4 a quota 1.50 Sisal e a quota 1.47 Snai

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-1 / 3-0

