La capolista Bayer Leverkusen sarà impegnata nel più classio dei testa coda in casa del Darmstadt, dopo il sorprendente pareggio nell’ultima di campionato che ha accorciato le distanze dal Bayern Monaco inseguitore. Pronostico Darmstadt-Bayer Leverkusen, guida alle tue scommesse di Bundesliga.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La stagione del Darmstadt fin qui è da dimenticare. Ultimo in classifica con 11 punti, l’ultima vittoria in campionato risale al 7 ottobre in casa dell’Augsburg con la peggior difesa di tutta la Bundesliga con 47 gol subiti.

Tutto al contrario per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che rimane l’unica squadra nei top 5 campionati ad essere ancora imbattuta. L’unica pecca la battuta d’arresto nel derby contro il Monchengladbach, nell’ultima di campionato dove le aspirine non sono riuscite ad andare oltre lo 0-0.

Le probabili formazioni di Darmstadt-Bayer Leverkusen

Darmstadt (3-4-2-1): Schuhen; Klarer, Muller, Maglica; Nürnberger, Mehlem, Holland, Karic; Kempe, Honsak; Hornby.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Stanisic, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Wirtz, Schick, Hofmann.

Dove vederla in TV

Darmstadt-Bayer Leverkusen sarà trasmessa in diretta su SKY, sabato 3 febbraio dalle ore 15:30.

Quote offerte dai bookmakers per Darmstadt-Bayer Leverkusen

Nettamente favoriti gli ospiti offerti vincenti a 1.29 Betway e 1.28 AdmiralBet. Il pareggio è offerto a quota 6.00 su Sisal e su Snai, la vittoria del Darmstadt pagata a quota 9

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Sarà abbastanza scontato, ma puntiamo sul Bayer Leverkusen. Il divario tra le due squadre, nonostante il pareggio nell’ultima, sembra abbastanza evidente e non da margine alla possibilità di pronostici “esotici”.

Pronostico: 2+Over 2.5 a quota 1.66 Betway e a quota 1.58 AdmiralBet

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 0-3 / 1-3