Questa sera si gioca il recupero in Bundesliga tedesca, tra i padroni di casa del Magonza, che ospitano alle ore 18.30 la squadra ospite dell’Union Berlino. Pronostico Magonza-Union Berlino di Bundesliga di oggi 7 febbraio 2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Magonza è reduce da nessuna vittoria nelle ultime 5 partite giocate in Bundesliga e al momento si trova ultima in classifica con 11 punti, a pari punteggio con il Darmstadt, a meno 6 dalla zona salvezza, occupata proprio dalla squadra ospite, l’Union di Berlino.

La squadra ospite, l’Union Berlino è reduce da una sola vittoria nelle ultime quattro partite di campionato giocate, in casa per 1 a 0 contro l’ultima in classifica il Darmstadt. Sono solo 2 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione ora occupata dal Colonia.

Probabili Formazioni Magonza-Union Berlino

MAGONZA (4-2-3-1): Zentner; Widmer, Van den Berg, Caci, Mwene; Krauss, Martins; Burkardt, Amiri, Onisiwo; Ngankam. Allenatore: Siewert

UNION BERLINO (3-5-2): Schwolow, Knoche, Vogt, Doekhi; Trimmel, Haerer, Tousart, Schafer, Gosens; Vertessen, Hollerbach. Allenatore: Bjelica

Dove vederla in TV

Magonza – Union Berlino sarà trasmessa in diretta su Sky sport mercoledì 7 febbraio alle ore 18.30.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Magonza, che troviamo offerta vincente a quota 2.15 su Snai e su Sisal , il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.30, mentre la vittoria dell’Union Berlino viene data in lavagna a quota 3.50.

Pronostico Magonza-Union Berlino di Bundesliga

Ci aspettiamo una partita aperta, dove entrambe le formazioni hanno un obiettivo ed è quello di portare a casa punti.

Decidiamo di prenderci l’esito GOL SI che troviamo a quota 1.95 su Betway e a quota 1.96 su Admiralbet

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione