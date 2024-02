Pronostico Bochum-Bayern Monaco 18 febbraio 2024. Partita probabilmente decisiva per le sorti di Thomas Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco. Un risultato negativo in questa trasferta con il Bochum potrebbe decretarne l’esonero. Pronostico Bochum-Bayern Monaco di Bundesliga, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Bochum-Bayern Monaco 18 febbraio 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bochum è in piena lotta salvezza. Sono 22 i punti fatti finora di cui 15 in casa. Proprio 2 anni fa, nel febbraio del 2022, ha ottenuto l’ultima vittoria contro il Bayern Monaco per 4-2. Negli scontri diretti il risultato che manca da più tempo è il pareggio, un 3-3 nell’ottobre del 2008.

Il Bayern Monaco arriva a questa sfida con l’umore basso e molte voci sul possibile esonero dell’allenatore. A dirigenza e tifosi non sono andate giù le due sconfitte rimediate contro Bayer Leverkusen e Lazio. Soprattutto quella contro i biancocelesti, ha lasciato intravedere un atteggiamento della squadra non del tutto propositivo. Visto che Julian Nagelsmann è stato esonerato per molto meno, le giornate a Monaco di Thomas Tuchel sembrano contate, a meno di un cambio di rotta repentino.

Pronostico Bochum-Bayern Monaco 18 febbraio 2024: Le probabili formazioni

Bochum (4-1-2-1-2): Riemann; Oermann, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo; Losilla; Bero, Osterhage; Stoger; Broschinski, Asano.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Kane.

Pronostico Bochum-Bayern Monaco 18 febbraio 2024: Dove vederla in TV

Bochum-Bayern Monaco sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 18 febbraio dalle ore 17:30.

Quote offerte dai bookmakers per Bochum-Bayern Monaco

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa partita di calcio tedesco Bundesliga.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Non semplicissimo pronosticare i bavaresi in questa giornata. Se la squadra ha deciso di fare fuori l’allenatore, può arrivare la prestazione scialba anche in questa sfida. Allo stesso tempo parliamo di una squadra che può vincere una partita del genere agevolmente visto la differenza di livello. Puntiamo su una rete del Bochum che può svegliare i campioni o portarli nell’oblio.

Pronostico: Segna gol casa 1.52 Sisal, 1.50 AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-3 / 1-1 / 1-0