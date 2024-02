Pronostico Friburgo-Bayern Monaco 1 marzo 2024. Bayern Monaco impegnato a Friburgo nell’anticipo della ventiquattresima giornata del massimo campionato tedesco, visto che poi attenderà in casa la Lazio per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Pronostico Friburgo-Bayern Monaco di Bundesliga, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Friburgo-Bayern Monaco 1 marzo 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Friburgo non attraversa un grande periodo. L’ultima vittoria risale al 20 gennaio ed in campionato sono distanti 5 punti dall’ultimo posto valido per l’Europa. Continua la corsa, rimanendo in ambito continentale, nell’Europa League dove la squadra di Vincenzo Grifo ha ribaltato la situazione contro i francesi del Lens, sotto 2-0, per poi vincere ai supplementari.

In casa Bayern Monaco, nonostante siamo nel vivo della stagione, si pensa al futuro. Max Eberl, proprio nel giorno di questa partita, inizierà l’incarico da direttore sportivo della squadra bavarese e già nella conferenza di presentazione ha dichiarato che ci sarà un cambiamento importante per la prossima stagione, dando il benservito a Thomas Tuchel. In campionato la corsa al Bayer Leverkusen è ripresa con la vittoria con il Lipsia nell’ultima giornata.

Pronostico Friburgo-Bayern Monaco 1 marzo 2024: Le probabili formazioni

Friburgo (3-4-3): Atubolu; Ginter, Hofler, Gulde; Doan, Kohl, Eggestein, Gunter; Sallai, Holer, Grifo

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Upamecano, Kim, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Tel, Muller, Musiala; Kane

Pronostico Friburgo-Bayern Monaco 1 marzo 2024: Dove vederla in TV

Friburgo-Bayern Monaco sarà trasmessa, in diretta su SKY, venerdì 1 marzo dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers per Friburgo-Bayern Monaco

Favoriti i bavaresi a 1.47 Betway e 1.45 AdmiralBet. Il pareggio è quotato a 4.75 Sisal e Snai, la vittoria del Friburgo a 6.00 Betway e Snai.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Nonostante in settimana sono arrivate le dichiarazioni di rivoluzione per la prossima stagione in casa Bayern Monaco, crediamo che la squadra bavarese porterà a casa il risultato in questa trasferta, per continuare ad insidiare da lontano il Bayer Leverkusen ed arrivare con l’umore giusto alla sfida contro la Lazio.

Pronostico: Vittoria Bayern Monaco 1.47 Betway e 1.45 AdmiralBet

Pronostico Friburgo-Bayern Monaco 1 marzo 2024: Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-3 / 0-3 / 1-2