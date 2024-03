L’anticipo della giornata numero 25 del campionato tedesco, in programma venerdì 8 marzo, vede di fronte una delle sorprese di stagione, lo Stoccarda, contro una delle delusioni maggiori, l’Union Berlino. Pronostico Stoccarda-Union Berlino di Bundesliga del 08/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Lo Stoccarda, come sorpresa, in questa stagione è solo dietro allo stratosferico Bayer Leverkusen. Terzo posto in classifica, in piena zona Champions League con 6 e 7 punti in più rispetto alle più quotate Borussia Dortmund e Lipsia. Nelle ultime 6 in campionato 5 vittorie ed 1 pareggio.

Al contrario Union Berlino viene da una stagione deludente. La squadra della capitale ha pagato eccessivamente il doppio impegno con la Champions League ed una campagna acquisti estiva sbagliata, tra cui l’arrivo di Leonardo Bonucci.

Ripresa in campionato, dopo una partenza da incubo, la sconfitta contro il Borussia Dortmund nell’ultima ha fermato una striscia di 4 risultati utili.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Union Berlino

Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Vagnomann, Rouault, Anton, Hiroki; Karazor, Stiller; Millot, Fuhrich, Mittelstadt; Guirassy.

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Vogt, Leite; Juranovic, Tousart, Khedira, Schafer, Roussilon; Volland, Hollerbach.

Dove vederla in TV

Stoccarda-Union Berlino, sarà trasmessa in diretta SKY, venerdì 8 marzo dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers per Stoccarda-Union Berlino

Favorito per la vittoria lo Stoccarda bancato a 1.49 Betway e 1.48 AdmiralBet. Il pareggio è offerto a quota 4.50 Snai e 4.35 Betway, la vittoria dell’Union Berlino a quota 6.50 Sisal e Snai.

Pronostico Stoccarda-Union Berlino di Bundesliga del 08/03/2024

Lo Stoccarda ha ottenuto 29 dei suoi 50 punti in casa, dove ha perso solo una volta. Ci sembra difficile che questo trend possa essere cambiato in questa partita.

Pronostico: 1 a quota 1.49 Betway e a quota 1.48 AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 3-0