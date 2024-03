Pronostici Bundesliga 2023-24 26a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 15 al 17 marzo. Free pick in doppia sulle partite di Darmstadt-Bayern Monaco e Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte.

Pronostici Bundesliga 2023-24 26a giornata: le sfide di cartello

Venerdì sera, alle 20:30, inizia la 26° giornata di Bundesliga con l’anticipo Colonia-Lipsia di cui abbiamo già parlato anche QUI (consigliando la vittoria ospite); dopo 3 successi negli ultimi 4 turni, gli ospiti scenderanno in campo per agganciare il 4° posto, mentre i padroni di casa vogliono tirarsi fuori dalle sabbie mobili.

Il Bayern Monaco fa visita al fanalino di coda Darmstadt con l’obiettivo di tenere ancora aperto il campionato, con il Bayer Leverkusen capolista che sarà di scena in casa del Friburgo, già battuto all’andata per 2-1.

Trasferta insidiosa per lo Stoccarda, attuale terza forza del campionato, che sarà di scena in casa dell’Hoffenheim.

Sfida d’alta quota tra il Borussia Dortmund, reduce da 2 vittorie di fila, e l’Eintracht Francoforte, imbattuto in Bundesliga da 5 turni (2 vittorie e 3 pareggi).

Pronostici Bundesliga 2023-24 26a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

PROGRAMMA COMPLETO 26° GIORNATA BUNDESLIGA

15.03. 20:30 Colonia-RB Lipsia

16.03. 15:30 Darmstadt-Bayern

16.03. 15:30 Heidenheim-Monchengladbach

16.03. 15:30 Magonza-Bochum

16.03. 15:30 Union Berlino-Brema

16.03. 15:30 Wolfsburg-Augusta

16.03. 18:30 Hoffenheim-Stoccarda

17.03. 15:30 Friburgo-Leverkusen

17.03. 17:30 Dortmund-Francoforte

Pronostici Bundesliga 2023-24 26a giornata: FREE PICK Doppia

La settimana scorsa è andato bene l’esperimento della doppia, e il campionato di calcio tedesco rimane tra i migliori in questa stagione come free pick. Anche per questo weekend ci riproviamo con una DOPPIA BUNDESLIGA (Bayern P/F 2/2 + Dortmund-Fracoforte GG) @2.50, ma dimezzando lo stake solito che investiamo.

Prendiamo subito Darmstadt-Bayern Monaco: PARZIALE/FINALE 2/2. Prendiamo ovviamente la vittoria dei bavaresi contro il fanalino di coda, col Bayern che potrà mettere le cose in chiaro già dal primo tempo, chiudendo avanti dopo i 45 minuti e vincendo la partita alla fine. Inseriamo anche Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte: GOL SI. Ci aspettiamo un big match divertente e spettacolare tra due squadre che sanno segnare, e come capita spesso quando si affrontano, con 6 GG negli ultimi 7 precedenti, compreso il pirotecnico 3-3 dell’andata a Francoforte.

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: X @4.55✅

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: COMBO 2+OVER 2.5 @1.75❌

Bayern Monaco-Stoccarda: COMBO 1+OVER 2.5 @1.85✅ Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.58✅

RB Lipsia-Bayer Leverkusen: GOL SI @1,50✅

Eintracht Francoforte-Magonza: 1 @2.00✅

Colonia-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.60❌

Francoforte-Bochum: 1 @1.75❌

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.86❌1/2

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI @1.75✅

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 (0, -0.5) @1.83✅

DOPPIA (Francoforte 1X + Leverkusen 1) @1.76✅

RENDIMENTO: +5.30

