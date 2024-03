Pronostico Colonia-RB Lipsia 15 marzo 2024. La 26° giornata di Bundesliga tedesca sarà aperta dall’anticipo del venerdì sera dal RheinEnergieStadion di Colonia dove arriva un Lipsia che vuole continuare a vincere in campionato.

Pronostico Colonia-RB Lipsia 15 marzo 2024: lo stato di forma delle squadre

La 26° giornata di Bundesliga sarà aperta dall’anticipo del venerdì sera col Colonia che cerca di riprendersi visto che è scesa al 16° posto, pericoloso per la retrocessione, e non vince in campionato da 5 giornate (una sola vittoria negli ultimi 12 turni).

Al contrario RB Lipsia è reduce da 3 vittorie nelle ultime 4 di campionato, con unica sconfitta in casa del Bayern per 1-2. All’andata pesante 6-0 del Lipsia che non ha mai perso negli ultimi 5 precedenti contro il Colonia (2 vittorie, in casa, e 3 pareggi, in trasferta).

Pronostico Colonia-RB Lipsia 15 marzo 2024: probabili formazioni

COLONIA (4-5-1): Schwabe, Carstensen, Chabot, Finkgrafe, Killian, Alidou, Huseinbasic, Kainz, Ljubicic, Martel, Adamyan. All: Cerny

RB LIPSIA (3-4-3): Gulacsi, Henrichs, Orban, Simakan, Haidara, Raum, Schlager, Simons, Dani Olmo, Openda, Seiko. All: Rose

Pronostico Colonia-RB Lipsia 15 marzo 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa partita di Bundesliga.

Le nostre scommesse su Colonia-RB Lipsia, Bundesliga

Il Colonia non ha segnato in 6 delle 12 partite casalinghe di Bundesliga in questa stagione e nelle ultime 6 prestazioni interne ha vinto solo 1 volta, con 3 pareggi e 3 sconfitte a completare il quadro. Il Lipsia invece ha mancato il gol solo in 1 delle 12 trasferte di campionato finora giocate. Noi consigliamo VITTORIA RB LIPSIA @1.55 anche se la quota è bassa.

Attenzione anche al live visto che quando Lipsia si porta in vantaggio per 1-0 nei match in trasferta, poi vince la partita nel 85% dei casi mentre ogni volta che il Colonia si è trovato sotto 0-1 in casa non è mai riuscito a ribaltare la situazione e non ha mai vinto. La media gol nei precedenti tra Colonia e Lipsia è 3.2 ma di questi ben 2.4 arrivano dal Lipsia e solo 0.8 dal Colonia. Un Colonia che di media segna 1.09 gol quando gioca in casa mentre Lipsia segna 1.81 gol quando gioca in trasferta.