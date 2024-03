Pronostici Bundesliga 2023-24 27a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal30 al 31 marzo. Free pick Eintracht Francoforte-Union Berlino.

Pronostici Bundesliga 2023-24 27a giornata: le sfide di cartello

Sabato 30 marzo inizia la 27° giornata di Bundesliga con le prime sei partite, tra le quali spicca la gara della capolista Bayer Leverkusen in casa contro l’Hoffenheim, formazione che ha perso gli ultimi due match disputati, mentre il Lipsia vuole prolungare la striscia di 3 successi consecutivi ospitando il Magonza. Lo Stoccarda, attuale terza forza del campionato tedesco, se la vedrà tra le mura amiche contro l’Heidenheim , formazione in crisi nera di risultati.

Il clou di questo turno è ovviamente il Klassiker che si gioca sabato alle 18:30 in casa del Bayern Monaco, che non ha mai perso contro il Borussia Dortmund negli 11 scontri più recenti, considerando tutte le competizioni: in totale, sarà la sfida numero 135 con il bilancio attuale che narra di 67 vittorie dei bavaresi (compreso lo 0-4 dell’andata) contro le 32 dei gialloneri (35 i pareggi).

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Bundesliga 2023-24 27a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA COMPLETO 27° GIORNATA BUNDESLIGA

30.03. 15:30 Brema-Wolfsburg

30.03. 15:30 Francoforte-Union Berlino

30.03. 15:30 Leverkusen-Hoffenheim

30.03. 15:30 Monchengladbach-Friburgo

30.03. 15:30 RB Lipsia-Magonza

30.03. 18:30 Bayern-Dortmund

31.03. 15:30 Augusta-Colonia

31.03. 17:30 Stoccarda-Heidenheim

31.03. 19:30 Bochum-Darmstadt

Pronostici Bundesliga 2023-24 27a giornata: FREE PICK Francoforte-Union Berlino

Il campionato tedesco è uno di quelli in cui stiamo andando meglio con le nostre free pick e per la 27° giornata di Bundesliga abbiamo scelto Eintracht Francoforte-Union Berlino: 1 @2.05. L’Eintracht Francoforte proverà a rientrare nella lotta per la Champions League ospitando l’Union Berlino che ha dato qualche segnale di ripresa con la vittoria prima della pausa, ma precedentemente erano arrivati altri 2 ko e lontano da Berlino ha fatto solo 8 punti in 13 trasferta (2-2-9) mentre l’Eintracht deve la sua posizione in classifica grazie al rendimento interno dove ha perso solo 1 volta (6-5-1). All’andata netto 3-0 della squadra di Francoforte in trasferta a Berlino, 3° vittoria negli ultimi 4 precedenti contro Union. Andiamo con un altro successo, che sarebbe importante, qui al Deutsche Bank Park, anche se i padroni di casa dovranno far fronte a qualche indisponibile, ma mantengono la qualità necessaria per riprendere con i tre punti.

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: X @4.55✅

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: COMBO 2+OVER 2.5 @1.75❌

Bayern Monaco-Stoccarda: COMBO 1+OVER 2.5 @1.85✅

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.58✅

RB Lipsia-Bayer Leverkusen: GOL SI @1,50✅

Eintracht Francoforte-Magonza: 1 @2.00✅

Colonia-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.60❌

Francoforte-Bochum: 1 @1.75❌

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.86❌1/2

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI @1.75✅

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 (0, -0.5) @1.83✅

DOPPIA (Francoforte 1X + Leverkusen 1) @1.76✅

DOPPIA BUNDESLIGA (Bayern P/F 2/2 + Dortmund-Fracoforte GG) @2.50✅

RENDIMENTO: +6.05

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB