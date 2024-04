Pronostici Bundesliga 2023-24 29a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 12 al 14 aprile. Free pick Augusta-Union Berlino.

Pronostici Bundesliga 2023-24 29a giornata: le sfide di cartello

È Augusta-Union Berlino l’anticipo del venerdì sera che apre la 29° giornata di Bundesliga ed è anche la sfida che approfondiremo in fondo all’articolo, come free pick di questo turno del campionato di calcio tedesco che però entrare nel vivo sabato 13 aprile, con il Bayern Monaco che tenterà di cancellare le ultime 2 sconfitte consecutive ospitando il Colonia, penultimo e imbattuto negli ultimi 2 turni.

Il Borussia Dortmund cerca punti Champions in casa del Borussia Monchengladbach: negli ultimi 4 incontri tra queste formazioni si sono sempre verificati almeno 6 gol totali, aspettiamoci ancora una volta tanto spettacolo, ma se lo aspettano anche i bookmakers che propongono quote rasoterra per Over e Gol.

Il Lipsia proverà ad allungare la striscia positiva in casa contro il Wolfsburg, mentre lo Stoccarda cerca il sorpasso sul Bayern in classificia ospitando però l’insidioso Eintracht Francoforte (zero vittorie negli ultimi 3 turni, con 2 pareggi e 1 sconfitta) per una delle partite più interessanti di questo turno in Germania.

La capolista Bayer Leverkusen sta dominando il campionato di calcio tedesco ed è a un passo dal titolo matematico che potrebbe addirittura portare a casa nel weekend con una vittoria nel posticipo domenicale interno contro il Werder Brema.

Pronostici Bundesliga 2023-24 29a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

PROGRAMMA COMPLETO 29° GIORNATA BUNDESLIGA

12.04. 20:30 Augusta-Union Berlino

13.04. 15:30 Bayern-Colonia

13.04. 15:30 Bochum-Heidenheim

13.04. 15:30 Magonza-Hoffenheim

13.04. 15:30 Monchengladbach-Dortmund

13.04. 15:30 RB Lipsia-Wolfsburg

13.04. 18:30 Stoccarda-Francoforte

14.04. 15:30 Darmstadt-Friburgo

14.04. 17:30 Leverkusen-Brema

Pronostici Bundesliga 2023-24 29a giornata: FREE PICK Augusta-Union Berlino

Giochiamo la free pick di questo turno del campionato di calcio tedesco andiamo sull’anticipo di venerdì, Augusta-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.95. Entrambe vanno a caccia di punti, ma per obiettivi diversi, i padroni di casa per riagganciare il treno europeo dopo 1 solo punto nelle ultime 2 giornate, gli ospiti per la salvezza, ma anche loro hanno fatto solo 1 punto nelle ultime 2. La squadra di Berlino ha uno dei peggiori attacchi della Bundesliga, e questo si traduce nell’essere anche la 2° miglior squadra da Under (O/U 1-4 nelle ultime 5), soprattuto in trasferta. L’Augusta arriva da un doppio Under in casa e all’andata è stata fermata sullo 0-0 a Berlino, 4° Under negli ultimi 5 precedenti.

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: X @4.55✅

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: COMBO 2+OVER 2.5 @1.75❌

Bayern Monaco-Stoccarda: COMBO 1+OVER 2.5 @1.85✅ Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.58✅

RB Lipsia-Bayer Leverkusen: GOL SI @1,50✅

Eintracht Francoforte-Magonza: 1 @2.00✅

Colonia-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.60❌

Francoforte-Bochum: 1 @1.75❌

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.86❌1/2

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI @1.75✅

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 (0, -0.5) @1.83✅

DOPPIA (Francoforte 1X + Leverkusen 1) @1.76✅

DOPPIA BUNDESLIGA (Bayern P/F 2/2 + Dortmund-Fracoforte GG) @2.50✅

Eintracht Francoforte-Union Berlino: 1 @2.05❌

Borussia Dortmund-Stoccarda: 1 +0 (AH) @1.70❌

RENDIMENTO: +4.05

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.