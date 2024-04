Leverkusen vince la Bundesliga. Incredibile epilogo in Germania dove la Bundesliga non è ancora terminata, ma il Bayer Leverkusen si è già laureato campione in anticipo, ed è il primo Meisterschale per le Aspririne che erano quotate @41 volte la posta nel pre-season.

Leverkusen vince la Bundesliga: impresa quota @41

Il Bayer Leverkusen è Campione di Germania per la prima volta nella sua storia. I rossoneri superano 5-0 il Werder Brema grazie alle reti di Boniface (25’), Xhaka (60’) e alla tripletta di Wirtz (68’, 83’ e 90’), conquistando il Meisterschale con cinque giornate di anticipo. Cavalcata incredibile per la squadra di Xabi Alonso, che eguaglia la striscia di partite senza sconfitte della Juventus di Antonio Conte (43).

Torna al successo il Bayern Monaco, che vince 2-0 in casa contro il Colonia, ma non basta. I bavaresi dovranno comunque pensare al ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Arsenal (leggi qui la nostra analisi). Intanto consolida la terza piazza lo Stoccarda, che si impone per 3-0 sull’Eintracht Francoforte.

Bene anche il Borussia Dortmund, vittorioso per 2-1 in casa del Mönchengladbach, e il Lipsia, che travolge 3-0 il Wolfsburg e sale a quota 56 punti proprio come i gialloneri. Il Mainz strapazza l’Hoffenheim 4-1, mentre finisce 1-1 tra Bochum e Heidenheim.

Leverkusen vince la Bundesliga: betting trend le nostre scommesse

Bayer Leverkusen ottimo anche nelle scommesse partita dopo partita, e non solo per chi ci ha creduto in antepost. Per esempio se nelle 29 partite di Bundesliga giocate finora, avessimo sempre puntato €1 sul Bayer vincente, avremmo investito €29 ma ne avremmo incassato €38.26 per una resa del 32%, la 3° migliore di Bundesliga al momento, dietro solo a Stoccarda e Werder Brema.

Finora il campionato di calcio tedesco è uno dei migliori anche per le nostre free pick che trovate ogni inizio di fine settimana nei nostri articoli. Al momento la Bundesliga +5 unità nette di profitto. Tra i principali campionati che seguiamo solo la Ligue 1 ha un profitto maggiore (+5.46 unità).

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: X @4.55✅

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: COMBO 2+OVER 2.5 @1.75❌

Bayern Monaco-Stoccarda: COMBO 1+OVER 2.5 @1.85✅ Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.58✅

RB Lipsia-Bayer Leverkusen: GOL SI @1,50✅

Eintracht Francoforte-Magonza: 1 @2.00✅

Colonia-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.60❌

Francoforte-Bochum: 1 @1.75❌

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.86❌1/2

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI @1.75✅

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 (0, -0.5) @1.83✅

DOPPIA (Francoforte 1X + Leverkusen 1) @1.76✅

DOPPIA BUNDESLIGA (Bayern P/F 2/2 + Dortmund-Fracoforte GG) @2.50✅

Eintracht Francoforte-Union Berlino: 1 @2.05❌

Borussia Dortmund-Stoccarda: 1 +0 (AH) @1.70❌

Augusta-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.95✅

RENDIMENTO: +5.00

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.