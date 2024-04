Questa sera alle ore 21, tutto in 90 o 120 minuti sarà deciso a Monaco di Baviera tra il Bayern e l’Arsenal, dopo il 2-2 dell’andata all’Emirates Stadium. Pronostici Champions League: Bayern Monaco-Arsenal, scopri le quote offerte dai bookmaker, il probabile risultato esatto e lo stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bayern Monaco arriva dal weekend in Bundesliga dove ha visto i festeggiamenti per la prima volta del Bayer Leverkusen in 120 anni di storia. Per i bavaresi si ferma a 11 la striscia di cammpionati vinti consecutivamente e, se mai ce ne fosse stato bisogno, si conferma la Champions League come ultimo obiettivo stagionale.

L’Arsenal arriva dallo shock di domenica in Premier League. E’ arrivata la sconfitta, inattesa, per mano dell’Aston Villa di Unai Emery, ex dal dente avvelenato.

Risultato che ha portato i gunners a non essere più padroni del loro destino in campionato. In Champions League la gara di andata ha mostrato una squadra che ha subito la differenza di esperienza rispetto ai rivali. Solitamente chi vince a Monaco in Champions League vuole dire che ha fatto quello step successivo per essere tra le top continentali, scopriremo se l’Arsenal lo farà.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Arsenal

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Gnabry; Kane.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Gabriel Martinelli.

Dove vederla in TV

Bayern Monaco-Arsenal, sarà trasmessa in diretta SKY, mercoledì 17 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Bayern Monaco-Arsenal

Leggermente favoriti i tedeschi per la vittoria di questo incontro, bancati a quota 2.43 Vincitu e 2.38 Betway. Il pareggio è offerto a quota 3.70, la vittoria dell‘Arsenal pagata a quota 2.84 Admiralbet e a quota 2.80 Netbet.

Pronostico per questa partita di Champions League

Partita veramente indecifrabile. Per il Bayern Monaco è l’ultima occasione per rilanciare una stagione deficitaria, con lo sfondo una rivoluzione che è pronta ad entrare in atto. Per l’Arsenal, come detto, partita della verità su una squadra bella nelle ultime stagioni, ma alla quale manca quello status di top europea da parecchi anni. Puntiamo su entrambe le squadre segnano, ci aspettiamo una gara simile a quella dell’andata.

Pronostico: Goal SI a quota 1.52 Sisal e a quota 1.51 Netbet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 1-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.