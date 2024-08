Il campionato di calcio tedesco è l’ultimo grande torneo del calcio europeo ad iniziare visto che in Germania non saranno in campo prima del 23 agosto. Si riparte col Bayer Leverkusen campione in carica dopo una stagione da record. Quote Antepost Bundesliga 2024-25.

Quote Antepost Bundesliga 2024-25: si torna in campo dal 23 agosto

La Bundesliga inizierà venerdì 23 agosto alle 20:30 con Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen, subito in campo la squadra di Xabi Alonso cercherà di difendere il titolo conquistato nell’ultima stagione dopo una lunghissima striscia di imbattibilità, ma attenzione al Bayern Monaco di Kompany (che ha preso il posto di Tuchel in panchina) che vuole tornare a dettare legge in Germania.

Il campionato di calcio tedesco si concluderà il weekend del 17 maggio, ma vediamo gli appuntamenti più importanti che ci attendono in questa stagione. Il Bayern Monaco affronterà il Bayer Leverkusen alla 5^ e alla 22^ giornata, dato che il calendario della Bundesliga è simmetrico. Il primo incrocio tra i bavaresi e il Borussia Dortmund, reduce dalla finale di Champions League persa con il Real Madrid, sarà al 12° turno, mentre il ritorno al 29°. Infine, il Bayer Leverkusen scenderà in campo contro i gialloneri nella penultima giornata di entrambi i gironi.

Quote Antepost Bundesliga 2024-25: doppietta possibile per il Bayer Leverkusen?

Lo scorso anno il Bayer Leverkusen è stato impressionante, con la vittoria del titolo e anche una striscia di imbattibilità da record. Il bis della squadra di Leverkusen però non sarà facile, anche se non impossibile, e lo vediamo dalla quota antepost @3.50, nettamente dietro al Bayern Monaco @1.50 chiamata al riscatto. Sembra una gara a due visto che il Borussia Dortmund è molto indietro. Vediamo tutte le quote principali della prima giornata in Germania e a seguire le quote antepost.

