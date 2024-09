Sabato pomeriggio sfida imperdibile per chi segue il campionato di calcio tedesco, si sfidano le prime 2 della classe all’Allianz Arena, alle ore 18:30. Pronostico Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 28 settembre 2024.

Pronostico Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 28 settembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Big match di cartello all’Allianz Arena per la 5° giornata di Bundesliga, con Bayern Monaco-Bayer Leverkusen in campo sabato pomeriggio, nello scontro tra le prime due della classe.

La scommessa Kompany sulla panchina del Bayern Monaco sembra dare i suoi frutti per i bavaresi, con un gioco offensivo che finora ha visto un ruolino di marcia perfetto con un quattro su quattro in Bundesliga e 9-2 alla Dinamo Zagabria in Champions.

Ora arriva il primo vero test, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che insegue a tre punti e vuole difendere il titolo conquistato nella travolgente cavalcata della scorsa stagione. L’atteso ritorno in Champions League, che ha portato al 4-0 sul Feyenoord, ha tolto qualche energia al Bayer Leverkusen e ha comportato il primo ko stagionale: il Lipsia ha interrotto la lunghissima imbattibilità in Bundesliga di Xabi Alonso, così come l’Atalanta aveva interrotto quella complessiva vincendo l’Europa League.

Probabili Formazioni Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmic, Pavlovic; Olise, Musiala, Gnabry; Kane.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface.

Le quote offerte dai bookmaker per Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Vediamo la comparazione delle migliori quote offerte dai bookmakers italiani per questo match.

Guida TV Bundesliga: Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sul seguente canale: Sky Sport Calcio, canale 204, sabato 28 settembre alle ore 18:30.

Pronostico Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Bundesliga

Lo scorso anno il Leverkusen ha rifilato un 3-0 al Bayern nell’ultimo scontro diretto, dopo il 2-2 dell’andata in Baviera. I gol non dovrebbero mancare nemmeno in questa sfida, come non sono mai mancati negli ultimi 4 precedenti in cui abbiamo sempre visto almeno 3 reti anche se la quota per l’Over da sola è bassa. Prendiamo la combo 1+Over.

Pronostico 1+OVER 1.5 @1.85

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (2-2, -0.57)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Programma e altre partite della 5° giornata di Bundesliga

La 5° giornata di Bundesliga si apre con il match del Signal Iduna Park tra Borussia Dortmund-Bochum: i gialloneri sono a -5 dalla vetta e devono recuperare terreno, mentre gli ospiti hanno fin qui ottenuto solo un pari nell’ultimo turno, dopo 3 sconfitte consecutive.

Sabato il Lipsia, ancora imbattuto in campionato, ospiterà l’Augusta, mentre il big match di giornata vedrà di fronte la capolista Bayern Monaco e i campioni in carica del Bayer Leverkusen di cui abbiamo già parlato nel dettahlio.

Il Friburgo proverà a rimanere in scia ospitando il St. Pauli, così come l’Eintracht Francoforte va a caccia della quarta vittoria di fila contro il fanalino di coda Kiel.

PROGRAMMA 5a GIORNATA BUNDESLIGA

27.09. 20:30 Dortmund-Bochum

28.09. 15:30 Friburgo-St. Pauli

28.09. 15:30 Magonza-Heidenheim

28.09. 15:30 Monchengladbach-Union Berlino

28.09. 15:30 RB Lipsia-Augusta

28.09. 15:30 Wolfsburg-Stoccarda

28.09. 18:30 Bayern-Leverkusen

29.09. 15:30 Kiel-Francoforte

29.09. 17:30 Hoffenheim-Brema

