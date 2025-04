Importante sfida per la 29° giornata di Bundesliga quella di sabato 12 aprile Borussia-Park dove il Monchengladbach ospita il Friburgo in un match tra due squadre che si stanno scontrando per l’ultimo posto al momento valido per l’Europa. Grande attesa anche per il der Klassiker del calcio tedesco con Bayern Monaco-Borussia Dortmund. Vediamo il programma completo del campionato tedesco con un analisi dettagliata e il Pronostico Monchengladbach-Friburgo 12 aprile 2025.

Pronostico Monchengladbach-Friburgo 12 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Borussia Monchengladbach-Friburgo con probabili formazioni, guida tv, migliori quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla 29° giornata di Bundesliga.

Il Borussia Monchengladbach attualmente è al 6° posto con 44 punti, l’ultima posizione buona per l’Europa. Un Borussia che non perde da 3 giornate, anche e dopo 2 vittorie il Gladbach ha un pò rallentato la scorsa settimana nel 1-1 sul campo del St.Pauli.

Proprio il Friburgo è la prima antagonista del Borussia nella corsa europea, anche se è scesa al 7° posto con 42 punti dopo le ultime 2 sconfitte, entrambe in casa e con 6 gol concessi contro Union Berlino e Borussia Dortmund. Prima c’erano stati 3 pareggi per una squadra che in campionato non vince da 5 giornate.

Probabili formazioni Monchengladbach-Friburgo

Monchengladbach (4-2-3-1): Cardoso, Elvedi, Ullrich, Itakura, Scally, Reitz, Weigl, Hack, Plea, Honorat, Kleindienst. Allenatore: Seoane

Friburgo (4-4-1-1): Muller, Ginter, Lienhart, Makengo, Kluber, Eggestein, Osterhage, Doan, Grifo, Holer, Adamu. Allenatore: Schuster.

Guida TV Bundesliga: dove vedere Monchengladbach-Friburgo?

Potrete seguire Borussia Monchengladbach-Friburgo, in campo sabato alle ore 15:30 dal Borussia Park, su Sky Sport che ha in esclusiva la diretta tv della Bundesliga 2024-2025, disponibile anche in diretta streaming su Sky GO e NOW Tv.

Migliori quote Monchengladbach-Friburgo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Monchengladbach in casa è favorito @2.15 su Sisal mentre il Friburgo viaggia @3.15 su Snai, col pareggio @3.60 su Goldbet.

Pronostici Monchengladbach-Friburgo, le nostre scommesse

Il Friburgo ha vinto 3-1 all’andata contro il Borussia, ma a Monchengladbach puntiamo sulla vittoria dei padroni di casa, con un pò di riparo grazie alla giocata asian handicap 0, -0.5, ovvero in caso di pareggio avremo un mezzo rimborso sulla nostra puntata.

Il nostro pronostico Monchengladbach-Friburgo: 1 (0, -0.5 AH) @1.90 Bet365

Risultato Esatto Borussia Monchengladbach-Friburgo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 3-2.

Programma completo 28° giornata Bundesliga 2024-2025

Il Lipsia apre il turno in Germania facendo visita al Wolfburg, formazione uscita sempre sconfitta dalle ultime 3 gare di campionato. Sabato il Bayer Leverkusen campione in carica cerca il 4° successo consecutivo per mettere pressione alla capolista ospitando l’Union Berlino, reduce da una striscia di 3 vittorie e 1 pari. Il Magonza difenderà il quarto posto in casa dell’Hoffenheim. Turno sulla carta agevole per l’Eintracht Francoforte, visto che ospiterà l’Heidenheim terzultimo in classifica

L’appuntamento più atteso è sicuramente il Der Klassiker del sabato che oppone proprio la capolista Bayern Monaco al Borussia Dortmund reduce da 2 vittorie di fila. Sarà il Klassiker numero 137 considerando tutte le competizioni e il bilancio ad oggi è di 67 vittorie Bayern, 33 Dortmund e 36 pareggi. Il Bayern non ha mai vinto negli ultimi 2 incroci con i gialloneri: 1-1 all’andata e 0-2 nella seconda sfida dello scorso anno.

11.04. 20:30 Wolfsburg-RB Lipsia

12.04. 15:30 Bochum-Augusta

12.04. 15:30 Hoffenheim-Magonza

12.04. 15:30 Kiel-St. Pauli

12.04. 15:30 Leverkusen-Union Berlino

12.04. 15:30 Monchengladbach-Friburgo

12.04. 18:30 Bayern-Dortmund

13.04. 15:30 Stoccarda-Brema

13.04. 17:30 Francoforte-Heidenheim

Resoconto Free Pick Bundesliga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (10-15-1, -6.11)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

Friburgo-Wolfsburg: GOL SI @1.70✅

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 1 (0, +0.5) @1.92❌

St. Pauli-Francoforte: 2 @2.05 ✅

Bochum-RB Lipsia: 2 @2.00❌

Mainz-Stoccarda: 2 (+0 AH) @1.80❌

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI+OVER 2.5 @1.80❌

RB Lipsia-St.Pauli: 1 @1.62✅

Leverkusen-Bayern Monaco: OVER 2.5 @1.62❌

Mainz-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Francoforte-Leverkusen: OVER 2.5 @1.67✅

Kiel-Stoccarda: GOL SI+OVER 2.5 @1.90✅

Mainz-Friburgo: UNDER 2.5 @1.73❌

Leverkusen-Bochum: 1/1 @1.75❌

Brema-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.87❌

