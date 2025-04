Sabato in Germania si gioca una parte della 31° giornata di Bundesliga che abbiamo analizzato, soffermandoci in particolare nello scontro della Volkswagen Arena con il Pronostico Wolfsburg-Friburgo 26 aprile 2025.

Pronostico Wolfsburg-Friburgo 26 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Wolfsburg-Friburgo, match valido per la 31° giornata di Bundesliga con probabili formazioni, guida tv, migliori quote e consigli per le scommesse sul calcio.

Il Friburgo si è rilanciato per difendere il 5° posto e soprattutto per rimanere ad un incollatura dal 4° posto del Lipsia che gioca lo scontro diretto col Francoforte questo fine settimana. La squadra di Schuster arriva da 2 belle vittorie con 3 gol incassati ma 5 a segno.

Il Wolfsburg è nella terra di mezzo del 12° posto, tranquillo per la salvezza ma troppo lontano per gli obiettivi europei letteralmente sfumati dopo 6 giornate senza vittorie (2 pareggi e 4 sconfitte in fila)

Probabili Formazioni Wolfsburg-Friburgo

Wolfsburg (3-5-2): Grabara, Varro, Koulierakis, Fischer, Arnold, Dardai, Wimmer, Maehle, Wind, Amoura.

Friburgo (4-4-1-1): Muller, Ginter, Lienhart, Makengo, Kubler, Osterhage, Eggestein, Doan, Grifo, Manzambi, Holer.

Migliori quote Wolfsburg-Friburgo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa leggermente favoriti @2.35 su Betway mentre la vittoria esterna si gioca @2.80 sui principali bookmakers, ad iniziare da Sisal. Pareggio @3.55 su Snai.

Pronostici Wolfsburg-Friburgo, le nostre scommesse

Come detto il Friburgo arriva da 2 partite ad alto punteggio, e sono 5 gli Over consecutivi; il Wolfsburg a sua volta dopo il 2-3 interno contro il Lipsia ha pareggiato 2-2 a Mainz e in casa ci aspettiamo un minimo di reazione d’orgoglio dalla squadra di Hasenhuttl che proverà a combinare qualcosa per una partita da almeno 3 gol totali come è stato nel 3-2 dell’andata a Friburgo per i padroni di casa che sperano di replicare un risultato del genere, e lo speriamo anche noi per due formazioni che hanno prodotto 4 Over negli ultimi 6 scontri diretti.

Risultato Esatto Wolfsburg-Friburgo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 1-3, 0-1.

Programma completo 31° giornata Bundesliga 2024-2025

La Bundesliga si apre venerdì sera con l’anticipo Stoccarda–Heidenheim ma è sabato che il turno entrerà nel vivo con le sfide più importanti. Il Bayern Monaco scenderà in campo per chiudere la pratica titolo contro il Magonza, che non ha mai vinto negli ultimi 5 turni (3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Borussia Dortmund, reduce da 4 risultati utili consecutivi (3 vittorie e 1 pareggio), farà visita all’Hoffenheim, che non vuole essere risucchiato in zona retrocessione. Gara interna per il Bayer Leverkusen, che sta per scucirsi il titolo dal petto dopo gli ultimi 2 pareggi consecutivi: l’avversario sarà l’Augusta, che non ha più nulla da chiedere alla propria stagione.

Sfida Champions tra Eintracht Francoforte–Lipsia: nessun successo dei padroni di casa negli ultimi 3 incroci, considerate tutte le competizioni (2 vittorie Lipsia e 1 pareggio).

25.04. 20:30 Stoccarda-Heidenheim

26.04. 15:30 Bayern-Magonza

26.04. 15:30 Hoffenheim-Dortmund

26.04. 15:30 Kiel-Monchengladbach

26.04. 15:30 Leverkusen-Augusta

26.04. 15:30 Wolfsburg-Friburgo

26.04. 18:30 Francoforte-RB Lipsia

27.04. 15:30 Bochum-Union Berlino

27.04. 17:30 Brema-St. Pauli

Resoconto Free Pick Bundesliga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (11-16-1, -6.36)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

Friburgo-Wolfsburg: GOL SI @1.70✅

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 1 (0, +0.5) @1.92❌

St. Pauli-Francoforte: 2 @2.05 ✅

Bochum-RB Lipsia: 2 @2.00❌

Mainz-Stoccarda: 2 (+0 AH) @1.80❌

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI+OVER 2.5 @1.80❌

RB Lipsia-St.Pauli: 1 @1.62✅

Leverkusen-Bayern Monaco: OVER 2.5 @1.62❌

Mainz-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Francoforte-Leverkusen: OVER 2.5 @1.67✅

Kiel-Stoccarda: GOL SI+OVER 2.5 @1.90✅

Mainz-Friburgo: UNDER 2.5 @1.73❌

Leverkusen-Bochum: 1/1 @1.75❌

Brema-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.87❌

Monchengladbach-Friburgo: 1 (0, -0.5 AH) @1.90❌

Dortmund-Monchengladbach: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.