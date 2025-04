La sfida tra le due Borussia accende la 30° giornata di Bundesliga in Germania. Vediamo le sfide che ci attendono nel fine settimana del campionato tedesco in campo il 19 e 20 aprile per una pasqua di calcio. Pronostico Dortmund-Monchengladbach 20 aprile 2025.

Pronostico Dortmund-Monchengladbach 20 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Dortmund-Monchengladbach con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse su questo match valido per la 30° giornata di Bundesliga 2024-2025.

Due squadre che stanno cercando di rientrare nella top-6 che vale l’Europa. Al momento è più indietro il Borussia Dortmund con 44 punti, uno in meno del Monchengladbach e a -3 dal Friburgo al 6° posto. Dopo 2 vittoria la squadra di Dortmund ha pareggiato 2-2 il Klassiker della scorsa settimana sul campo del Bayern, un risultato comunque positivo.

Il Borussia Monchengladbach è a -1 dal Friburgo anche se ha rallentato con l’1-1 sul campo del St.Pauli seguito dal 1-2 interno della settimana scorsa, proprio nello scontro diretto col Friburgo. Attenzione perchè il Monchengladbach prima del 1-1 a St.Pauli, aveva sempre vinto nelle precedenti 4 trasferte di campionato.

Probabili Formazioni Dortmund-Monchengladbach

Borussia Dortmund (3-4-4): Kobel, Anton, Bensebaini, Sule, Nmecha, Gross, Svensson, Couto, Adeyemi, Beier, Guirassy. Allenatore: Kovac.

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Cardoso, Itakura, Elvedi, Scally, Netz, Neuhaus, Weigl, Plea, Hack, Honorat, Kleindienst. Allenatore: Seoane.

Guida TV Bundesliga: dove vedere Dortmund-Monchengladbach?

Le partite della Bundesliga tedesca sono win esclusiva di Sky sport. Controlla il palinsesto dei match in diretta tv (e in streaming su Sky Go e NOW TV) per i match in programma questo fine settimana.

Migliori quote Dortmund-Monchengladbach

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Dortmund avanti @1.40 su Betway mentre la vittoria del Monchengladbach si gioca fino @7.00 su Sisal, col pareggio @5.25 su Snai.

Pronostici Dortmund-Monchengladbach, le nostre scommesse

Si sfidano due squadre che hanno il gol facile: il Dortmund arriva da 5 Over consecutivi, e in 4 di questi entrambe le squadre sono andate a segno. In 7 delle ultime 9 trasferte del Monchengladbach abbiamo visto almeno 3 gol totali ed entrambe le squadre a segno, la combo sulle reti che consigliamo anche per questa sfida. Solo 1-1 all’andata, ma prima le due Borussia avevano segnato entrambe in partita da Over in 4 precedenti consecutivi.

Risultato Esatto Dortmund-Monchengladbach

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 2-3.

Programma completo 30° giornata Bundesliga 2024-2025

Il 30° turno di Bundesliga si giocherà tutto nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 aprile. Il Bayern Monaco, fresco di eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter, farà visita all’Heidenheim che deve salvarsi e ha sempre perso negli ultimi 2 turni. Va a caccia del 3° successo consecutivo il Lipsia, attualmente quarto in classifica e impegnato nel turno casalingo contro il fanalino di coda Kiel.

Il Bayer Leverkusen non vuole mollare il trono della Bundesliga e nel posticipo sarà di scena in casa del St. Pauli, che ha sempre perso negli ultimi 3 precedenti contro le Aspirine. L’Eintracht Francoforte dovrà difendere il 3° posto facendo visita all’Augusta, mentre il Magonza ospita il Wolfsburg che ha sempre perso le ultime 4 gare di campionato.

19.04. 15:30 Brema-Bochum

19.04. 15:30 Friburgo-Hoffenheim

19.04. 15:30 Heidenheim-Bayern

19.04. 15:30 Magonza-Wolfsburg

19.04. 15:30 RB Lipsia-Kiel

19.04. 18:30 Union Berlino-Stoccarda

20.04. 15:30 Augusta-Francoforte

20.04. 17:30 Dortmund-Monchengladbach

20.04. 19:30 St. Pauli-Leverkusen

Resoconto Free Pick Bundesliga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (10-16-1, -7.11)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

Friburgo-Wolfsburg: GOL SI @1.70✅

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 1 (0, +0.5) @1.92❌

St. Pauli-Francoforte: 2 @2.05 ✅

Bochum-RB Lipsia: 2 @2.00❌

Mainz-Stoccarda: 2 (+0 AH) @1.80❌

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI+OVER 2.5 @1.80❌

RB Lipsia-St.Pauli: 1 @1.62✅

Leverkusen-Bayern Monaco: OVER 2.5 @1.62❌

Mainz-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Francoforte-Leverkusen: OVER 2.5 @1.67✅

Kiel-Stoccarda: GOL SI+OVER 2.5 @1.90✅

Mainz-Friburgo: UNDER 2.5 @1.73❌

Leverkusen-Bochum: 1/1 @1.75❌

Brema-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.87❌

Monchengladbach-Friburgo: 1 (0, -0.5 AH) @1.90❌

