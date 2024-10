Vediamo il calendario completo e le analisi dei big match dell’8° giornata di Bundesliga, concentrandoci sul match di Augsburg su cui diamo la nostra free pick sul campionato di calcio tedesco. Pronostico Augusta-Dortmund 26 ottobre 2024.

Programma completo e big match 8° giornata di Bundesliga

Venerdì sera si affrontano nell’anticipo dell’8° giornata di Bundesliga in Germania Magonza–Borussia Monchengladbach, ma è sabato che il turno entra nel vivo con ben 5 gare.

Il Borussia Dortmund non potrà sbagliare in casa dell’Augusta, mentre Lipsia–Friburgo si giocano 3 punti pesantissimi per la fascia alta della classifica del campionato di calcio tedesco.

Il Bayer Leverkusen campione, in forte ascesa nelle ultime settimane, sarà di scena in casa del Werder Brema, mentre il Bayern Monaco, l’altra capolista, dovrà vedersela domenica pomeriggio in trasferta contro il Bochum, fanalino di coda che ha battuto i bavaresi per 3-2 nell’ultimo precedente risalente alla passata edizione della Bundesliga.

Calendario 8° giornata Bundesliga

25.10. 20:30 Magonza-Monchengladbach

26.10. 15:30 Augusta-Dortmund

26.10. 15:30 RB Lipsia-Friburgo

26.10. 15:30 St. Pauli-Wolfsburg

26.10. 15:30 Stoccarda-Kiel

26.10. 18:30 Brema-Leverkusen

27.10. 15:30 Bochum-Bayern

27.10. 17:30 Union Berlino-Francoforte

27.10. 19:30 Heidenheim-Hoffenheim

Probabili Formazioni Augusta-Dortmund

FC Augsburg (3-5-2): Labrović; Bauer, Gouweleeuw (c), Matsima; Wolf, Onyeka, Jakić, Rexhbeçaj, Giannoulis; Essende, Tietz

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel (c); Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Groß; Malen, Brandt, Gittens; Guirassy

Migliori Quote Augusta-Dortmund del 26-10-2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1×2 sul mercato italiano per questo match del fine settimana di calcio europeo. L’1 si gioca @3.60 su praticamente tutti i principali book, compresa Snai. La vittoria in trasferta si gioca @1.90 su Sisal e Betflag mentre il pareggio si gioca @3.85 su Betway.

Le nostre scommesse su Augusta-Dortmund di Bundesliga

Il Borussia Dortmund deve dare una svolta al rendimento in trasferta in campionato, se vuole rimanere con le squadre di testa. Finora i gialloneri non hanno mai vinto lontano da casa (2 sconfitte e 1 pareggio), ma potranno farlo alla WWK Arena di Augsburg, con i padroni di casa che devono anche far fronte ad un infermeria bella piena.

Il Borussia deve anche spazzare via la pesante sconfitta in UCL a Madrid, ma l’Augusta ha perso 3 delle ultime 4 di campionato e non batte il Borussia dal 2020, da allora 5 vittorie della squadra di Dortmund e 2 pareggi.

Il nostro pronostico Augusta-Dortmund: 2 @1.90

Resoconto Free Pick Bundesliga 2024-25

La settimana scorsa ci siamo sbloccati anche in Bundesliga dove siamo tornati ad incassare con la vittoria del Lipsia sul campo del Magonza.

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (3-4, -1.60)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

