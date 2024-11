Uno dei match più interessanti della 10° giornata di Bundesliga si gioca domenica alla MHP Arena di Stoccarda. Vediamo anche il resto del turno con le partite in programma in questo turno del campionato di calcio tedesco. Pronostico Stoccarda-Francoforte 10 novembre 2024.

Pronostico Stoccarda-Francoforte 10 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

La MHP Arena sarà la cornice di Stoccarda-Francoforte, uno dei match più interessanti di questa 10° giornata di Bundesliga, che è in chiusura del turno alle ore 17:30 di domenica.

Lo Stoccarda è 8° e nell’ultimo turno di campionato ha inchiodato sullo 0-0 i campioni in carica del Bayer, in trasferta a Leverkusen, e prima era arrivata la vittoria interna per 2-1 sul Kiel per una squadra che sul proprio campo non ha mai perso (2 vittorie e 2 X).

L’Eintracht Francoforte è più in alto al 3° posto con 17 punti dopo il roboante 7-2 dell’ultimo turno contro il fanalino di coda Bochum. Al momento la squadra di Francoforte ha il 2° miglior attacco della Bundesliga. Lo scorso anno però l’Eintracht ha perso entrambe le sfide contro lo Stoccarda, 0-3 in trasferta e 1-2 in casa.

Probabili formazioni Stoccarda-Francoforte del 10-11-2024

VfB Stuttgart (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Millot, Karazor (c), Stiller, Fuhrich; Touré, Demirovic.

Eintracht Frankfurt (4-4-2): Trapp (c); Collins, Tuta, Koch, Theate; Knauff, Dahoud, Skhiri, Nkounkou; Marmoush, Ekitiké

Guida tv Bundesliga: dove vedere Stoccarda-Francoforte

Stoccarda-Francoforte si gioca domenica 10 novembre, fischio di inizio alle ore 17:30 e potrete seguire il match in diretta in esclusiva su SKY e in streaming su NOW TV.

Quote Stoccarda-Francoforte, Bundesliga 10° giornata

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 su questo match della 10° giornata di Bundesliga tedesca. Lo Stoccarda è favorita @1.90 su Sisal, aiutata da fattore campo, mentre gli ospiti salgono @3.75 su Lottomatica e NetBet mentre il pareggio lo giochiamo @4 su Snai e @3.95 su NetBet.

Le nostre scommesse su Stoccarda-Francoforte di Bundesliga

Queste sono due squadre che segnano molto, e proviamo almeno 2 gol già nel primo tempo. Con questa giocata O/U asiatica avremo però un mezzo rimborso nel caso le squadre si fermassero ad una sola rete nei primi 45 minuti. Lo scorso anno abbiamo visto due scontri da 3 gol totali tra Stoccarda e Francoforte, e in entrambi i casi tutte le reti sono state segnate nel primo tempo.

Risultato esatto Stoccarda-Francoforte

I risultati esatti vanno ovviamente su un match con molte reti e abbiamo scelto: 2-1, 0-3, 2-2.

Il turno completo del campionato di calcio tedesco (8-10 novembre)

Anticipo in zona Europa venerdì tra Union Berlino–Friburgo ad aprire la 10° giornata di Bundesliga, ma è sabato 9 novembre che si giocano le sfide più interessanti. Il Bayer Leverkusen campione in carica proverà a farsi passare la pareggite (4 segni X negli ultimi 5 turni) facendo visita al fanalino di coda Bochum.

Il Borussia Dortmund vuole continuare la sua risalita e dovrà farlo in casa del Magonza, contro cui non ha mai vinto negli ultimi 3 incroci (1 sconfitta e 2 pareggi). Il Bayern Monaco va a caccia del 4° successo di fila in casa del St. Pauli, contro cui ha perso l’ultima volta nel 2002.

Il Lipsia proverà ad avvicinarsi alla vetta ospitando il Borussia Monchengladbach, mentre l’Eintracht Francoforte dovrà vedersela in trasferta contro l’ostico Stoccarda nel match che abbiamo analizzato nel dettaglio per le nostre free pick, in quella che è una delle sfide più interessanti del fine settimana di calcio in Germania.

CALENDARIO 10° GIORNATA BUNDESLIGA

08.11. 20:30 Union Berlino-Friburgo

09.11. 15:30 Bochum-Leverkusen

09.11. 15:30 Brema-Kiel

09.11. 15:30 Magonza-Dortmund

09.11. 15:30 St. Pauli-Bayern

09.11. 18:30 RB Lipsia-Monchengladbach

10.11. 15:30 Augusta-Hoffenheim

10.11. 17:30 Stoccarda-Francoforte

10.11. 19:30 Heidenheim-Wolfsburg

Resoconto Free Pick Bundesliga 2024-25

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (3-6, -3.70)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

