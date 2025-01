Vediamo il weekend che ci attende in Germania, dove torna il campionato di calcio dopo la lunga sosta invernale, con la 16° giornata di Bundesliga. Per la free pick abbiamo selezionato il match di sabato pomeriggio al Millerntor-Stadion di Amburgo col Pronostico St. Pauli-Francoforte 11 gennaio 2025.

Pronostico St. Pauli-Francoforte 11 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Torna il campionato di calcio tedesco con la 16° giornata di Bundesliga che abbiamo analizzato in questo articolo, con un focus principale su St. Pauli-Eintracht Francoforte che abbiamo scelto come free pick di questo weekend.

Il St. Pauli ha vinto l’ultima partita a sorpresa, 1-0 sul campo dello Stoccarda, portandosi a +4 dalla zona rossa, anche se in casa questa squadra sarebbe terzultima come rendimento, con soli 5 punti conquistati in 7 partite sotto al pubblico di casa.

L’Eintracht Francoforte vuole tornare al successo dopo essere precipitata al 3° posto, a -9 dalla vetta, con 1 pareggio seguito da 2 sconfitte per la squadra di Francoforte che mantiene uno dei migliori attacchi del campionato e ha anche un buon rendimento esterno.

Probabili formazioni St. Pauli-Francoforte di Bundesliga

St. Pauli (3-4-3): Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Saliakas, Irvine (c), Boukhalfa, Treu; Afolayan, Eggestein, Guilavogui

Eintracht Frankfurt (4-4-2): Trapp (c); Kristensen, Koch, Theate, Brown; Knauff, Tuta, Larsson, Uzun; Ekitiké, Marmoush

Migliori quote St. Pauli-Francoforte, 16° giornata Bundesliga

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match. Ospiti favoriti @2.05 su Sisal mentre la vittoria interna si gioca @3.70 su NetBet. Pareggio offerto @3.40 su Snai.

Pronostico St. Pauli-Francoforte del 11.01.25

Ci aspettiamo il ritorno alla vittoria del Francoforte in una trasferta alla portata, con St.Pauli che ha anche un infermeria piena con tanti giocatori indisponibili, in dubbio o non ancora al 100%. 4 vittorie dell’Eintracht, 2 pareggi e 1 sola sconfitta per la squadra di Francoforte negli ultimi precedenti contro il St.Pauli. Con quota oltre la pari prendiamo per valore gli ospiti vincenti.

Risultato Esatto St. Pauli-Francoforte, Bundesliga

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul risultato finale esatto: 1-1, 0-3, 2-3.

Programma completo 16° giornata di Bundesliga tedesca

Dopo la lunga sosta invernale riparte il campionato di calcio in Germania con la 16° giornata di Bundesliga che inizia col botto visto che l’anticipo di venerdì 10 gennaio mette di fronte il Borussia Dortmund che in casa va forte, e che ospita i campioni in carica del Bayer Leverkusen. Si affrontano due tra le formazioni più in forma con i gialloneri che vogliono rientrare a tutti i costi nella lotta Champions (1-1 in entrambi gli ultimi precedenti tra queste due compagini).

Sabato il Bayern Monaco capolista, farà visita al Borussia Monchengladbach, imbattuto da 3 turni (2 vittorie e 1 pareggio). L’Eintracht Francoforte, terza forza del campionato tedesco che però non vince da 3 turni (2 ko e un pareggio) farà visita al St. Pauli.

Nei posticipi domenicali, il Lipsia tenterà l’aggancio al 3° posto ospitando il Werder Brema, sempre vincente negli ultimi 3 turni, mentre lo Stoccarda proverà a risalire la china in casa dell’Augusta.

CALENDARIO 16° GIORNATA BUNDESLIGA

10.01. 20:30 Dortmund-Leverkusen

11.01. 15:30 Friburgo-Kiel

11.01. 15:30 Heidenheim-Union Berlino

11.01. 15:30 Hoffenheim-Wolfsburg

11.01. 15:30 Magonza-Bochum

11.01. 15:30 St. Pauli-Francoforte

11.01. 18:30 Monchengladbach-Bayern

12.01. 15:30 RB Lipsia-Brema

12.01. 17:30 Augusta-Stoccarda

Resoconto Free Pick Bundesliga 24-25

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (6-8-1, -3.08)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

Friburgo-Wolfsburg: GOL SI @1.70✅

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 1 (0, +0.5) @1.92❌

