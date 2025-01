In Germania dal 24 al 26 gennaio si gioca la 19° giornata di Bundesliga e abbiamo analizzato i big match e ci siamo soffermati sulla sfida di sabato pomeriggio alla Mewa Arena di Magonza. Pronostico Mainz-Stoccarda 25 gennaio 2025.

Pronostico Mainz-Stoccarda 25 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Analisi approfondita su Mainz-Stoccarda, match valido per la 19° giornata di Bundesliga in campo sabato pomeriggio, alle ore 15.00 dalla Mewa Arena, scontro tra 6° e 4° in classifica.

Il Mainz al momento è al 6° posto, l’ultimo valido per l’Europa, con la squadra di casa che in calo dopo le ultime 2 sconfitte in campionato, anche se entrambe in trasferta (a Magonza ha sempre vinto nelle ultime 4 partite).

Lo Stoccarda è al 4° posto con 32 punti, quattro in più rispetto all’avversario che affronta questo sabato, sperando di prolungare la striscia positiva che l’ha vista vincere le ultime 3 di campionato con 1 solo gol subito. Lo Stoccarda ha inoltre vinto le ultime 2 trasferte.

Probabili formazioni Mainz-Stoccarda

Mainz (3-4-2-1): Zentner, Bell, Kohr, Da Costa, Caci, Sano, Amiri, Mene, Lee, Nebel, Sieb.

Stoccarda (4-2-3-1): Nubel, Rouault, Chabot, Vagnomann, Mittelstandt, Stiller, Keitel, Millot, Leweling, Fuhrich, Undav.

Guida TV Bundesliga: dove vedere Mainz-Stoccarda?

Il match tra Mainz e Stoccarda si giocherà sabato 25 gennaio 2025 alle ore 15:30 e lo potrete seguire in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky go e Not TV.

Migliori quote Mainz-Stoccarda, 19° giornata Bundesliga

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Pronostico Mainz-Stoccarda del 25.01.25

Lo Stoccarda cerca la 5° vittoria di fila, contando anche il 3-1 a Bratislava in settimana in Champions. Questa squadra ha perso solo 1 delle ultime 11 partite (completano il quadro 2 pareggi e 8 vittorie). Lo Stoccarda non ha mai perso negli ultimi 9 precedenti contro il Mainz, con 6 vittorie e 3 pareggi, compreso lo spettacolare 3-3 dell’andata a Stoccarda. Giochiamo sugli ospiti ma con rimborso in caso di pareggio (Draw no bet, o +0 Asian Handicap).

Risultato Esatto Mainz-Stoccarda

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 2-1, 2-2.

Programma completo 19° giornata Bundesliga 2024-2025

Si apre con l’anticipo tra Wolfsburg–Kiel la 19° giornata di Bundesliga. Sabato fari puntati innanzitutto su Borussia Dortmund–Werder Brema: i gialloneri, che hanno esonerato Nuri Sahin dopo la sconfitta di Champions contro il Bologna, sono stati affidati temporaneamente a Mike Tullberg.

Il Bayern Monaco, reduce a sua volta dalla pesante sconfitta di Champions League con il Feyenoord, sarà di scena in casa del Friburgo, contro cui ha ottenuto 3 vittorie (compresa quella dell’andata per 2-0) e 1 pari nelle ultime 4 sfide.

Match d’alta quota tra Lipsia–Bayer Leverkusen: all’andata successo esterno per 2-3, dopo che la formazione di Xabi Alonso aveva sempre vinto nelle 3 gare precedenti. Va a caccia del 4° successo consecutivo l’Eintracht Francoforte che sarà di scena in casa dell’Hoffenheim.

CALENDARIO 19° GIORNATA BUNDESLIGA

24.01. 20:30 Wolfsburg-Kiel

25.01. 15:30 Augusta-Heidenheim

25.01. 15:30 Dortmund-Brema

25.01. 15:30 Friburgo-Bayern

25.01. 15:30 Magonza-Stoccarda

25.01. 15:30 RB Lipsia-Leverkusen

25.01. 18:30 Monchengladbach-Bochum

26.01. 15:30 Hoffenheim-Francoforte

26.01. 17:30 St. Pauli-Union Berlino

Resoconto Free Pick Bundesliga 24-25

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (7-9-1, -3.03)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

Friburgo-Wolfsburg: GOL SI @1.70✅

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 1 (0, +0.5) @1.92❌

St. Pauli-Francoforte: 2 @2.05 ✅

Bochum-RB Lipsia: 2 @2.00❌

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.