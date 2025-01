Domenica pomeriggio, ore 15:30, il Deutsche Bank Park farà da cornice ad uno dei match più interessanti della 20° giornata di Bundesliga, il principale campionato di calcio italiano, con l’Eintracht che dopo la partita di Europa League contro la Roma, ospiterà il Wolfsburg. Pronostico Francoforte-Wolfsburg 2 febbraio 2025.

Pronostico Francoforte-Wolfsburg 2 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Francoforte-Wolfsburg, match valido per la 20° giornata di Bundesliga, in campo domenica 2 febbraio alle ore 15:30 dalla Deutsche Bank Park.

L’Eintracht Francoforte è al terzo posto in campionato con 37 punti, anche se dopo 3 vittorie ha un pò rallentato nell’ultimo turno, col 2-2 sul campo dell’Hoffenheim. La squadra di Francoforte ha però perso solo 1 volta in campionato in casa (6-2-1), il clamoroso 1-3 contro il Mainz del mese scorso.

Il Wolfsburg ambisce a tornare in Europa quest’anno, e al momento è al 7° posto, a -3 proprio dal Mainz. I lupi hanno perso sul campo del Bayern due giornate fa, e lo scorso turno non è andata oltre il 2-2 interno contro il Kiel.

Probabili Formazioni Eintracht Francoforte-Wolfsburg

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp, Koch, Theate, Collins, Kristensen, Schiri, Larsson, Knauff, Gotze, Uzun, Ektilke

Wolfsburg ( 4-1-3-2): Grabara, Vavro, Koulierakis, Maehle, Fischer, Tomas, Arnold, Svanberg, Gerhardt, Amoura, Wind

Guida TV Bundesliga: dove vedere Francoforte-Wolfsburg?

Puoi seguire Eintracht Francoforte-Wolfsburg, in campo domenica 2 febbraio 2025, alle ore 15:30 sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Migliori quote Francoforte-Wolfsburg, Bundesliga

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Francoforte favorito @1.90 su Sisal mentre il Wolfsburg si gioca @3.75 su Goldbet e alla stessa quota troviamo anche il Pareggio @3.75 su Snai.

Pronostico Eintracht Francoforte-Wolfsburg, le nostre scommesse

Il Wolfsburg è la 2° miglior squadra da Over della Bundesliga con O/U 14-5 e ben 4.0 gol totali di media, e ha segnato 4 partite da Over nelle ultime 5 trasferte. Il Francoforte non è da meno con un O/U 13-6 stagionale e 3.7 gol totali di media nelle partite dell’Eintracht che sale a 4.1 gol nelle partite giocate in casa. All’andata 2-1 dell’Eintracht sul campo del Wolfsburg, un risultato che speriamo di vedere anche oggi visto che puntiamo su entrambe le squadre a segno e almeno 3 gol totali in combo, cosa che è successa in 3 degli ultimi 4 precedenti tra queste due formazioni.

Risultato Esatto Francoforte-Wolfsburg

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 2-3.

Programma completo 20° giornata Bundesliga 2024-2025

In aggiornamento…

CALENDARIO 20° GIORNATA BUNDESLIGA

In aggiornamento…

Resoconto Free Pick Bundesliga 24-25

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (7-10-1, -4.03)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

Friburgo-Wolfsburg: GOL SI @1.70✅

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 1 (0, +0.5) @1.92❌

St. Pauli-Francoforte: 2 @2.05 ✅

Bochum-RB Lipsia: 2 @2.00❌

Mainz-Stoccarda: 2 (+0 AH) @1.80❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.