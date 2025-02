Sabato 15 febbraio, alle ore 18:30 dalla BayArena va in scena il big match più importante della 22° giornata di Bundesliga, visto che Aspirine e Bavaresi si sfidano da prime due della classe del campionato di calcio tedesco. Pronostico Leverkusen-Bayern Monaco 15 febbraio 2025.

Pronostico Leverkusen-Bayern Monaco 15 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Big match da non perdere sabato 15 febbraio, alle ore 18:30 quando si sfideranno le prime 2 della classe per la 22° giornata di Bundesliga 2024-2025, con Bayer Leverkusen-Bayern Monaco.

Il Bayer Leverkusen è al 2° posto con 46 punti, già 8 in meno dei bavaresi, visto che le aspirine hanno un pò rallentato con 2 pareggi in trasferta, intervallati dal 3-1 interno sull’Hoffenheim, per una squadra che in casa ha perso solo una volta finora (8-2-1).

Il Bayern Monaco invece va come un treno con le ultime 7 vittorie in campionato, a cui aggiungiamo anche due successi in Champions, il 3-1 sullo Slovan Bratislava all’ultima giornata della prima fase, e il 2-1 in Scozia contro il Celtic per l’andata degli spareggi che portano agli ottavi di finale della maggior competizione UEFA.

Probabili Formazioni Leverkusen-Bayern Monaco

Bayer Leverkusen (4-4-2): Hrádecký; Mukiele, Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz, Boniface. Allenatore: Xabi Alonso.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Min-Jae, Upamecano, Stanisic, Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Musiala, Coman, Olise; Kane. Allenatore: Kompany.

Guida TV Bundesliga: dove vedere Leverkusen-Bayern Monaco?

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco si giocherà domenica 15 febbraio alle 18:30 e il match sarà trasmesso tramite il canale Sky Sport Calcio. Per quanto riguarda lo streaming i match potranno essere seguiti sull’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW.

Migliori quote Leverkusen-Bayern Monaco

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Quote abbastanza equilibrate per questo big match, ma gli ospiti sono favoriti @2.25 su Sisal, col Bayer che si gioca invece @3.05 su Lottomatica e il pareggio @3.60 su Goldbet.

Pronostico Leverkusen-Bayern Monaco, le nostre scelte

I due migliori attacchi del campionato di calcio tedesco si sfidano per questo big match al vertice. Il Leverkusen ha segnato 49 gol in 21 partite, il Bayern Monaco addirittura 65 gol. Queste sono anche due delle migliori squadre da Over: Bayern Monaco O/U 16-5 con 4.0 gol totali di media; Bayer Leverkusen O/U 15-6 (3.6 gol), solo il Kiel fa meglio sulle partite ad alto punteggio.

4 Over nelle ultime 5 partite interne del Leverkusen, e nelle partite alla BayArena vediamo 4.0 gol totali di media. 2 Over anche nelle ultime 3 trasferte dei bavaresi. Under all’andata (1-1 a Monaco), Under anche in coppa (1-0 del Leverkusen, sempre a Monaco in DFB Pokal), questa volta andiamo su almeno 3 gol totali, come era stato in ognuno dei precedenti 4 scontri diretti tra queste formazioni.

Risultato Esatto Leverkusen-Bayern Monaco

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 1-3, 1-1.

Programma completo 22° giornata Bundesliga 2024-2025

CALENDARIO 22° GIORNATA BUNDESLIGA

Resoconto Free Pick Bundesliga 24-25

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (8-11-1, -4.41)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

Friburgo-Wolfsburg: GOL SI @1.70✅

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 1 (0, +0.5) @1.92❌

St. Pauli-Francoforte: 2 @2.05 ✅

Bochum-RB Lipsia: 2 @2.00❌

Mainz-Stoccarda: 2 (+0 AH) @1.80❌

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI+OVER 2.5 @1.80❌

RB Lipsia-St.Pauli: 1 @1.62✅

