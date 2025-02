Sabato pomeriggio si gioca alla Mewa Arena questa sfida valida per la 23° giornata di Bundesliga tedesca. Vediamo probabili formazioni, guida tv, migliori quote, analisi e Pronostico Mainz-St.Pauli 23 febbraio 2025.

Pronostico Mainz-St.Pauli 23 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo Mainz-St.Pauli, match valido per la 23° giornata di Bundesliga, in campo sabato pomeriggio alla Mewa Arena di Magonza.

La vittoria per 2-0 ad Heidenheim ha permesso al Mainz di agganciare lo Stoccarda a 35 punti, per il 6° posto, l’ultimo valido per un piazzamento in Europa per il prossimo anno. Il Mainz ha un ottima difesa che non ha concesso nemmeno una rete nelle ultime 4 di campionato.

Il St.Pauli invece non vince da 3 giornate, con 1 pareggio seguito da 2 sconfitte in cui non ha segnato nemmeno una rete. Gli ospiti hanno altri obiettivi, quelli della salvezza anche se mantengono 7 punti di vantaggio sulla zona rossa.

Probabili Formazioni Mainz-St.Pauli

Mainz (3-5-2): Zentner, Jenz, Kohr, Da Costa, Sano, Nebel, Caci, Amiri, Mwene, Burkardt, Patrick Weiper. Allenatore: Henriksen.

St.Pauli (3-4-3): Vasilj, Smith, Hauke Wahl, Nemeth, van Der Heyden, Sands, Jackson Irvine, Treu, Weisshaupt, Saad, Eggestein. Allenatore: Blessin.

Guida TV Bundesliga: dove vedere Mainz-St.Pauli

Puoi seguire le partite di Bundesliga tedesca in esclusiva sui canali Sky Spot e in diretta streaming su Sky Go e NOW TV.

Migliori quote Mainz-St.Pauli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Bookmakers concordi nel dare un vantaggio in quota @1.80 al Mainz, mentre la vittoria del St.Pauli si gioca @4.50 su Sisal e Snai. Pareggio @3.50 su Goldbet e Lottomatica.

Pronostici Mainz-St.Pauli, le nostre scelte

Sfida tra due delle miglior squadre da Under. Abbiamo detto dell’ottima difesa del Mainz e dei recenti problemi offensivi del St.Pauli che arriva da 3 Under si fila (il Mainz da 4) ed è la miglior squadra da Under con O/U 7-15 (2.0 gol totali di media) e la migliore da Under anche in trasferta (4 Under di fila). Poco sopra il Mainz con O/U 10-12 (2.7 gol, un dato che cala a O/U 3-8 con 2.2 gol in casa). Vero che gli ultimi 3 precedenti si sono chiuse con Over tra queste due formazioni, compreso il 3-0 del Mainz in trasferta all’andata, ma questa volta puntiamo sui trends stagionali e su una sfida da Under.

Risultato Esatto Mainz-St.Pauli

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-0, 1-1.

Programma completo 23° giornata Bundesliga 2024-2025

In aggiornamento…

CALENDARIO 23° GIORNATA BUNDESLIGA

In aggiornamento…

Resoconto Free Pick Bundesliga 24-25

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (8-12-1, -5.41)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

Friburgo-Wolfsburg: GOL SI @1.70✅

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 1 (0, +0.5) @1.92❌

St. Pauli-Francoforte: 2 @2.05 ✅

Bochum-RB Lipsia: 2 @2.00❌

Mainz-Stoccarda: 2 (+0 AH) @1.80❌

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI+OVER 2.5 @1.80❌

RB Lipsia-St.Pauli: 1 @1.62✅

Leverkusen-Bayern Monaco: OVER 2.5 @1.62❌

