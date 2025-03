Questo fine settimana è in campo la Bundesliga con la 25° giornata del campionato di calcio tedesco. Vediamo tutti i match che ci attendono dal 7 al 9 marzo, con un occhio di riguardo sulla sfida all’Holstein-Stadion con il Pronostico Kiel-Stoccarda 8 marzo 2025.

Pronostico Kiel-Stoccarda 8 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse di calcio su Kiel-Stoccarda, match valido per la 25° giornata di Bundesliga.

Holstein Kiel che al momento si trova al penultimo posto con 16 punti, quindi sarebbe retrocesso, anche se ha mosso la classifica con l’ottimo 1-0 a Berlino contro l’Union, salendo a 16 punti, -5 dalla zona salvezza occupata al momento dal St.Pauli.

Lo Stoccarda ha altri obiettivi, ovvero tornare in zona Europa distante ora 2 punti dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle ultime 5 giornate, e solo 1 punto nelle 3 più recenti, frutto del pareggio per 1-1 sul campo dell’Hoffenheim. Occhio al rendimento esterno dello Stoccarda che ha però perso solo 1 delle ultime 5 partite in trasferta.

Probabili Formazioni Kiel-Stoccarda

Holstein Kiel (3-5-2): Weiner; Becker (c), Zec, Komenda; Rosenboom, Knudsen, Remberg, Gigović, Porath; Machino, Harres

VfB Stuttgart (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Karazor (c), Stiller, Führich; Woltemade, Undav

Guida TV Bundesliga: dove vedere Kiel-Stoccarda?

Squadre in campo sabato 8 marzo 2025 alle ore 15:30. Sky detiene i diritti del campionato tedesco 2024-2025 e potrete seguire questo match su Skysport.it.

Migliori quote Kiel-Stoccarda

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Ospiti favoriti @1.52 su Sisal mentre la vittoria del Kiel viaggia @5.75 sui principali operatori, come Betway, col pareggio @4.50 su Goldbet e Snai.

Pronostici Kiel-Stoccarda, le nostre scommesse

Il Kiel ha incassato 10 dei 16 punti nelle partite interne e sul proprio campo ha fallito l’appuntamento col gol nell’ultimo 0-2 contro i campioni in carica del Leverkusen, ma nelle precedenti 4 prestazioni sotto il proprio pubblico era sempre andata a segno, in tutte partite ad alto punteggio da Over, come proponiamo anche oggi con la combo Entrambe le squadre a segno e almeno 3 gol totali nel match, un pò come è stato nel 2-1 interno dello Stoccarda all’andata, o anche nell’ultimo scontro su questo campo, finito 3-2 per il Kiel nella Bunde2 del 2020.

Lo Stoccarda difficilmente manca l’appuntamento col gol visto che ha un ottimo attacco, ma sta scontando una difesa problematica che concede troppo, e un gol in trasferta potrebbe subirlo anche questo sabato.

Risultato Esatto Kiel-Stoccarda

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-3, 1-1, 1-2.

Programma completo 25° giornata Bundesliga 2024-2025

L’anticipo del venerdì della 25° giornata di Bundesliga vede di fronte Borussia Monchengladbach–Magonza con gli ospiti lanciatissimi e saliti al 4° posto dopo 3 successi consecutivi.

Sabato tocca subito al Bayern Monaco capolista che, dopo aver battuto il Leverkusen in Champions League, ospiterà il Bochum contro cui si è imposto con un netto 0-5 all’andata a campi invertiti.

Il Borussia Dortmund va a caccia del 3° successo consecutivo ospitando l’Augusta, che però non perde in campionato da 8 giornate (4 pareggi e altrettanti successi). Il Bayer Leverkusen campione in carica proverà a cancellare la delusione di coppa ospitando il Werder Brema che nelle ultime 4 partite ha sempre perso ed è in netta crisi.

Si giocano direttamente il 5° posto in classifica Friburgo–Lipsia (38), con la squadra della RedBull sempre vincente negli ultimi 5 incroci con questo avversario, mentre l’Eintracht Francoforte domenica proverà a tornare alla vittoria dopo gli ultimi 2 ko contro l’Union Berlino reduce da 3 sconfitte consecutive.

CALENDARIO 25° GIORNATA BUNDESLIGA

07.03. 20:30 Monchengladbach-Magonza

08.03. 15:30 Bayern-Bochum

08.03. 15:30 Dortmund-Augusta

08.03. 15:30 Kiel-Stoccarda

08.03. 15:30 Leverkusen-Brema

08.03. 15:30 Wolfsburg-St. Pauli

08.03. 18:30 Friburgo-RB Lipsia

09.03. 15:30 Francoforte-Union Berlino

09.03. 17:30 Hoffenheim-Heidenheim

Resoconto Free Pick Bundesliga 24-25

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (10-12-1, -4.01)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

Friburgo-Wolfsburg: GOL SI @1.70✅

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 1 (0, +0.5) @1.92❌

St. Pauli-Francoforte: 2 @2.05 ✅

Bochum-RB Lipsia: 2 @2.00❌

Mainz-Stoccarda: 2 (+0 AH) @1.80❌

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI+OVER 2.5 @1.80❌

RB Lipsia-St.Pauli: 1 @1.62✅

Leverkusen-Bayern Monaco: OVER 2.5 @1.62❌

Mainz-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Francoforte-Leverkusen: OVER 2.5 @1.67✅

