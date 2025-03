Il Bayern Monaco rimane con un buon margine sul Bayer Leverkusen, ma qualche passo falso nelle ultime giornate dei bavaresi ha riacceso le speranze delle Aspirine. Approfittiamo della sosta per le nazionali impegnate in Nations League per fare questi Aggiornamenti Bundesliga 24-25.

Aggiornamenti Bundesliga 24-25: la situazione del campionato di calcio tedesco

Il Bayern Monaco capolista con 62 punti ne ha racimolato solo uno nelle ultime due giornate di Bundesliga (pareggio nel weekend per 1-1 in casa dell’Union Berlino) consentendo al Bayer Leverkusen di portarsi a -6 (3-4 domenica in casa dello Stoccarda) e di credere ancora nella rimonta. Alle spalle del duo di testa ci sono due squadre a quota 45, ovvero il Magonza imbattuto da 6 turni (4 vittorie e 2 pareggi) e l’Eintracht Francoforte tornato a vincere in casa del Bochum (1-3) dopo 3 sconfitte consecutive.

Al 5° posto troviamo il Lipsia che ha raggiunto il Friburgo battendo nel big match interno il Borussia Dortmund per 2-0. A proposito dei gialloneri, nonostante il cambio di allenatore e la qualificazione ai quarti di Champions League, in campionato la situazione è molto deludente con l’undicesima posizione. In coda, nessuno sembra essere ancora spacciato anche se il fanalino di coda Kiel, Heidenheim e Bochum sono quelle messe peggio.

Quote Antepost Bundesliga: domina lo stesso il Bayern Monaco

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost di Bet365 per la vittoria finale della Bundesliga 2024-2025.

Prossimo turno di Bundesliga

La Bundesliga tornerà dal 28 al 30 marzo con la 27° giornata del campionato di calcio tedesco. Vediamo le quote principali (1X2, Over-Under, Gol/No Gol) su Planetwin365.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.