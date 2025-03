La 27° giornata di Bundesliga si aprirà venerdì 26 marzo con l’anticipo della BayArena. Vediamo analisi, quote, probabili formazioni, guida tv del campionato di calcio tedesco, con il Pronostico Bayer Leverkusen-Bochum 28 marzo 2025.

Pronostico Bayer Leverkusen-Bochum 28 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi di Bayer Leverkusen-Bochum con probabili formazioni, guida tv, migliori quote e le scommesse vincenti e gratuite sul calcio per la 27° giornata di Bundesliga.

Il Bayer Leverkusen ha rosicchiato un paio di punticini nell’ultimo turno prima della sosta per le nazionali, con le Aspirine che hanno vinto 4-3 un match roccambolesco a Stoccarda, mentre il Bayern Monaco dopo la sconfitta a sorpresa in casa contro il Bochum, non è andato oltre l’1-1 anche a Berlino contro l’Union. Ora il Bayer è dietro 6 punti dalla capolista bavarese.

Proprio il Bochum arriva alla BayArena per cercare un altro colpo a sorpresa, e per cercare punti salvezza preziosi visto che al momento è 16°, quindi ai layout, con 25 punti, a -5 dal St.Pauli che occupa il 15° posto che vale la salvezza. Il Bochum arriva dal 1-3 interno contro l’Eintracht, e paga una delle peggiori difese del campionato di calcio tedesco con 52 gol al passivo, non una buona notizia contro l’attacco del Bayer che ne ha segnati 59 in 26 partite.ù

Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Bochum

Bayer Leverkusen: Hradecky; Mukiele, Tah, Andrich, Piero Hincapie; Frimpong, Aleix Garcia, Xhaka, Alex Grimaldo; Palacios; Schick. Allenatore: Xabi Alonso.

Bochum: Horn; Oermann, Ordets, Medic, Wittek; Passlack, Bero, Sissoko, Boadu; Hofmann, Masouras. Allenatore: Hecking.

Guida TV Bundesliga: dove vedere Bayer Leverkusen-Bochum?

La sfida tra Bayer Leverkusen e Bochum è in programma alle 20:30 di venerdì 28 marzo. Diretta TV su Sky, con possibilità per gli abbonati di usufruire della trasmissione streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati.

Migliori quote Bayer Leverkusen-Bochum del 28 marzo 2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Non c’è storia anche nelle lavagne dei bookmakers col Bayer favorito @1.25 su Netbet mentre il colpaccio del Bochum si gioca fino @12 volte la posta su Sisal, col pareggio @6.25 su Snai e Goldbet.

Pronostici Bayer Leverkusen-Bochum: le nostre scommesse

All’andata il Bochum è riuscito a fermare sul 1-1 il Leverkusen che però aveva vinto i precedenti 2 scontri con 9 gol segnati e nemmeno uno concesso, compreso l’ultimo netto 4-0 alla BayArena dove misero subito le cose in chiaro con la tripletta di Schick nel primo tempo. Solo il fanalino di coda Kiel va peggio del Bochum in trasferta in questa stagione. Giochiamo sulla vittoria dei padroni di casa, avanti già nel primo tempo per alzare una quota altrimenti troppo bassa.

Risultato Esatto Bayer Leverkusen-Bochum

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 3-1, 2-2.

