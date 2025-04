Analisi, quote e scommesse sulla 28° giornata di Bundesliga in campo dal 4 al 6 aprile, e in particolare analizziamo il Pronostico Brema-Francoforte 5 aprile 2025.

Pronostico Brema-Francoforte 5 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Brema-Francoforte in campo sabato 5 aprile in questo match valido per la 28° giornata di Bundesliga.

Il Werder Brema è al 12° posto con 36 punti grazie a 2 vittorie nelle ultime 3 giornate, entrambe in trasferta però. In casa il Werder ha sempre perso nelle ultime 3 prestazioni con 9 gol incassati.

L’Eintracht Francoforte è al terzo posto con 48 punti, e dopo un filotto di 3 sconfitte si è ripresa con 2 successi.

Probabili Formazioni Brema-Francoforte

Werder Bremen (3-4-2-1): Zetterer; Stark, Friedl (c), Pieper; Weiser, Lynen, Stage, Agu; Schmid, Ducksch; Burke

Eintracht Frankfurt (4-2-3-1): Santos; Kristensen, Koch (c), Theate, Brown; Tuta, Larsson; Collins, Götze, Bahoya; Ekitiké

Migliori quote Brema-Francoforte

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Eintracht leggermente favorito @2.40 su NetBet mentre il Werder si gioca @2.60 su Sisal, col pareggio @3.70 su Betway.

Pronostici Brema-Francoforte, le nostre scommesse

All’andata a Francoforte l’Eintracht vinse 1-0, allungando l’imbattibilità contro il Werder a 5 sfide consecutive (3 vittorie e 2 pareggi). Puntiamo sulla squadra di Francoforte anche per questa trasferta, ma ci copriamo un pò col rimborso in caso di pareggio.

Risultato Esatto Brema-Francoforte

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-3, 2-3.

Programma completo 28° giornata Bundesliga 2024-2025

Bayern Monaco capolista subito in campo nell’anticipo di Bundesliga del venerdì, , in casa dell’Augusta che sta vivendo un ottimo momento di forma: all’andata, vittoria dei bavaresi tra le mura amiche, il quinto successo consecutivo contro questo avversario per la squadra oggi allenata da Vincent Kompany.

Il Friburgo, che non ha mai vinto nelle ultime 4 gare di campionato (3 pareggi e 1 sconfitta), ospita il Borussia Dortmund che ha vinto 1 sola volta negli ultimi 3 turni.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa di Germania per mano di una squadra di Serie C, il Bayer Leverkusen, campione in carica, farà visita all’Heidenheim, terzultimo e reduce da 2 vittorie di seguito. Il Lipsia va a caccia di punti per l’Europa in casa contro l’Hoffenheim. Infine l’Eintracht Francoforte, terza forza del campionato, fa visita all’insidioso Werder Brema cercando il 3° successo consecutivo in campionato.

04.04. 20:30 Augusta-Bayern

05.04. 15:30 Bochum-Stoccarda

05.04. 15:30 Friburgo-Dortmund

05.04. 15:30 Heidenheim-Leverkusen

05.04. 15:30 Magonza-Kiel

05.04. 15:30 RB Lipsia-Hoffenheim

05.04. 18:30 Brema-Francoforte

06.04. 15:30 St. Pauli-Monchengladbach

06.04. 17:30 Union Berlino-Wolfsburg

Resoconto Free Pick Bundesliga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (10-14-1, -5.11)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

Friburgo-Wolfsburg: GOL SI @1.70✅

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 1 (0, +0.5) @1.92❌

St. Pauli-Francoforte: 2 @2.05 ✅

Bochum-RB Lipsia: 2 @2.00❌

Mainz-Stoccarda: 2 (+0 AH) @1.80❌

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI+OVER 2.5 @1.80❌

RB Lipsia-St.Pauli: 1 @1.62✅

Leverkusen-Bayern Monaco: OVER 2.5 @1.62❌

Mainz-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Francoforte-Leverkusen: OVER 2.5 @1.67✅

Kiel-Stoccarda: GOL SI+OVER 2.5 @1.90✅

Mainz-Friburgo: UNDER 2.5 @1.73❌

Leverkusen-Bochum: 1/1 @1.75❌

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.