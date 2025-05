Altro scontro nei bassi fondi del campionato di calcio tedesco, dove l’Heidenheim cerca di risollevarsi per uscire dalla zona calda in questa 33° giornata di Bundesliga 2024-2025. Pronostico Union Berlino-Heidenheim 10 maggio 2025.

Pronostico Union Berlino-Heidenheim 10 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Union Berlino-Heidenheim, match valido per la 33° giornata di Bundesliga con statistiche, ultime dai campi, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e i nostri consigli per i pronostici vincenti e gratuiti sul calcio.

La striscia positiva dell’Union Berlino ha allontanato la squadra della capitale dalla zona rossa. L’Union non perde da 7 giornate, anche se ben 5 sono stati pareggi, comprese le 4 X nei turni più recenti del campionato di calcio tedesco.

L’Heidenheim ha fatto 4 punti nelle ultime 2 giornate, ma con 26 punti rimane 16°, quindi in questo momento sarebbe costretta a giocare i playout, facendo attenzione a dietro con un Kiel che continua a vincere ed è a -1, il sorpasso condannerebbe invece l’Heidenheim alla retrocessione diretta.

Probabili Formazioni Union Berlino-Heidenheim

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow, Vogt, Doekhi, Querfeld, Khedira, Schafer, Timmel, Haberer, Rothe, Hollerbach, Ilic.

HEIDENHEIM (3-5-2-): Muller, Gimber, Mainka, Siersleben, Scienza, Busch, Schoppner, Traore, Beck, Pieringer.

Migliori quote Union Berlino-Heidenheim

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Union Berlino quotato @2.20 su Snai mentre la vittoria ospite si gioca @3.25 su Sisal, col pareggio @3.45 su Goldbet.

I nostri pronostici su Union Berlino-Heidenheim

L’Union Berlino è la seconda miglior squadra da Under del campionato di calcio tedesco mentre l’Heidenheim è reduce da 2 partite a basso punteggio (e ci ha ripagato con Under anche lo scorso turno contro il Bochum). Si affrontano due degli attacchi più scarsi di Bundesliga e lo abbiamo notato anche nello 0-0 dell’andata, 2° Under di fila, inoltre negli ultimi 6 scontri diretti non abbiamo mai visto entrambe le squadre a segno. La quota ci sembra vantaggiosa per un match da meno di 3 gol totali.

Risultato Esatto Union Berlino-Heidenheim

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale:

Programma completo 33° giornata Bundesliga 2024-2025

È la sfida tra Wolfsburg–Hoffenheim ad aprire venerdì sera il weekend del campionato tedesco. Sabato il Lipsia dovrà vedersela in trasferta con il Werder Brema che sta andando a gonfie vele nelle ultime settimane. Impegno esterno per il Friburgo, attuale quarta forza del torneo, che farà visita al Kiel , reduce da 2 vittorie consecutive.

Il Bayern Monaco con il titolo già in tasca ospiterà il Borussia Monchengladbach, formazione che occupa la nona posizione e che al massimo potrebbe centrare la Conference League. Match d’alta quota domenica tra Bayer Leverkusen, ormai sicuro del 2° posto, e Borussia Dortmund, che ha agganciato la quinta piazza grazie alle ultime 3 vittorie consecutive (all’andata successo esterno delle aspirine dopo 2 pareggi consecutivi). L’Eintracht Francoforte, invece, se la vedrà tra le mura amiche con un St. Pauli che non dovrebbe creare grossi problemi.

09.05. 20:30 Wolfsburg-Hoffenheim

10.05. 15:30 Bochum-Magonza

10.05. 15:30 Brema-RB Lipsia

10.05. 15:30 Kiel-Friburgo

10.05. 15:30 Union Berlino-Heidenheim

10.05. 18:30 Bayern-Monchengladbach

11.05. 15:30 Leverkusen-Dortmund

11.05. 17:30 Francoforte-St. Pauli

11.05. 19:30 Stoccarda-Augusta

Resoconto Free Pick Bundesliga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (12-17-1, -6.31)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

Hoffenheim-Friburgo: 2 +0 (AH) @1.870️⃣

Friburgo-Wolfsburg: GOL SI @1.70✅

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 1 (0, +0.5) @1.92❌

St. Pauli-Francoforte: 2 @2.05 ✅

Bochum-RB Lipsia: 2 @2.00❌

Mainz-Stoccarda: 2 (+0 AH) @1.80❌

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI+OVER 2.5 @1.80❌

RB Lipsia-St.Pauli: 1 @1.62✅

Leverkusen-Bayern Monaco: OVER 2.5 @1.62❌

Mainz-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Francoforte-Leverkusen: OVER 2.5 @1.67✅

Kiel-Stoccarda: GOL SI+OVER 2.5 @1.90✅

Mainz-Friburgo: UNDER 2.5 @1.73❌

Leverkusen-Bochum: 1/1 @1.75❌

Brema-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.87❌

Monchengladbach-Friburgo: 1 (0, -0.5 AH) @1.90❌

Dortmund-Monchengladbach: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Wolfsburg-Friburgo: OVER 2.5 @1.73❌

Heidenheim-Bochum: UNDER 2.5 @2.05✅

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.