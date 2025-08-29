Ad aprire la 2° giornata di Bundesliga in Germania sarà l’anticipo tra Amburgo-St.Pauli che non è solo una partita di calcio ma anche un evento che catalizza l’attenzione di un’intera città per una rivalità molto sentita che torna a 14 anni di distanza nella massima serie del calcio tedesco. Pronostico Amburgo-St.Pauli 29 agosto 2025.

Pronostico Amburgo-St.Pauli 29 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Amburgo-St.Pauli, match della 2° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio tedesco.

La rivalità tra Hamburger SV e FC St. Pauli affonda le sue radici in una profonda divisione socio-politica. L’Amburgo, soprannominato “der Dinosaurier” per essere stato l’unico club a partecipare a ogni stagione della Bundesliga fino alla sua storica retrocessione nel 2018, rappresenta l’establishment, la tradizione e il successo storico.

Al contrario, il St. Pauli è un’icona globale della contro-cultura, un club con una forte identità di sinistra, nato e cresciuto nel quartiere a luci rosse della città, il Reeperbahn.

Probabili Formazioni Amburgo-St.Pauli

Amburgo (3-4-3): Heuer Fernandes; Omari, Elfadli, Torunarigha; Gocholeishvili, Remberg, Capaldo, Muheim; Sahiti, Königsdörffer, Rossing-Lelesiit. Allenatore: Polzin.

St. Pauli (3-4-1-2): Vasilj; Wahl, Smith, Dzwigala; Pyrka, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Hountondji, Pereira Lage.

Guida TV Bundesliga: dove vedere Amburgo-St.Pauli?

Amburgo-St. Pauli si gioca al Volksparkstadion, il principale stadio di Amburgo che sorge nella parte nord-ovest della città. Le migliori partite di Bundesliga sono disponibili in esclusiva su Sky Sport fino alla stagione 2028/29. Tra queste c’è anche Amburgo–St. Pauli, anticipo della seconda giornata di campionato, in programma venerdì 29 agosto alle ore 20:30. La sfida sarà visibile anche in streaming tramite le app Sky Go e NOW.

Migliori quote per Amburgo-St.Pauli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Amburgo-St.Pauli

La recente storia sportiva ha aggiunto un ulteriore strato di astio alla rivalità. Durante gli anni trascorsi in 2. Bundesliga, il St. Pauli si è spesso trasformato in un ostacolo insormontabile per le ambizioni di promozione dell’HSV. L’ultimo precedente tra le due squadre è finito 1-0 per l’Amburgo che anche in quel caso giocava in casa, e l’Amburgo arriva anche dallo 0-0 all’esordio la settimana scorsa. Ci aspettiamo un match tirato e prendiamo UNDER 2.5 GOL @1.80.

Risultato Esatto Amburgo-St.Pauli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 1-1.

Turno completo Risultati free pick Bundesliga

Tra le altre sfide da non perdere vi segnaliamo il derby bavarese in cui i campioni in carica del Bayern, guidati da Vincent Kompany, partono da grandi favoriti ma affrontano una trasferta che può nascondere delle insidie contro un Augsburg sempre combattivo. Bello scontro anche al al Signal Iduna Park. La fantasia offensiva del Borussia Dortmund si confronterà con l’approccio disciplinato, fisico e tatticamente rigoroso dell’Union Berlin, in una partita che promette equilibrio e intensità.

Hamburger SV – FC St. Pauli (29 Agosto 2025, 20:30)

RB Leipzig – 1. FC Heidenheim (30 Agosto 2025, 15:30)

Werder Bremen – Bayer Leverkusen (30 Agosto 2025, 15:30)

VfB Stuttgart – Borussia M’gladbach (30 Agosto 2025, 15:30)

TSG Hoffenheim – Eintracht Frankfurt (30 Agosto 2025, 15:30)

FC Augsburg – Bayern Munich (30 Agosto 2025, 18:30)

VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05 (31 Agosto 2025, 15:30)

Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin (31 Agosto 2025, 17:30)

FC Köln – SC Freiburg (31 Agosto 2025, 19:30)

FREE PICK SINGOLE BUNDESLIGA 26-25 (1-0, +0.80 unità)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

