Pronostici Bundesliga: trio a punteggio pieno in Germania con Bayern, Eintracht e Colonia

Quote Antepost Bundesliga 3 settembre 2025
Pronostici Bundesliga
3 Settembre 2025

Dopo due giornate in Germania ci sono tre squadre a punteggio pieno: Bayern Monaco, Eintracht Francoforte e Colonia. Approfittiamo della sosta per le nazionali per andare a vedere gli aggiornamenti sul campionato di calcio tedesco con le Quote Antepost Bundesliga 3 settembre 2025.

Trio a punteggio pieno in Germania con Bayern, Eintracht e Colonia

La seconda giornata di Bundesliga, disputatasi tra il 29 e il 31 agosto, ha già delineato un primo terzetto al comando a punteggio pieno: Bayern Monaco, Eintracht Francoforte e Colonia. I bavaresi hanno vinto soffrendo per 3-2 in casa dell’Augsburg, mentre Francoforte e Colonia si sono imposti con maggiore autorità. La copertina del weekend, però, spetta al Borussia Dortmund, che ha superato 3-0 l’Union Berlino grazie a una doppietta del capocannoniere Serhou Guirassy, e soprattutto al neopromosso St. Pauli, che ha espugnato per 2-0 il campo dei rivali dell’Hamburger SV nel sentitissimo derby cittadino.

Il turno ha confermato la vocazione offensiva del campionato, con una media di 3,44 gol a partita. Il Bayern Monaco, pur vincendo, ha mostrato qualche crepa difensiva facendosi rimontare due reti dopo essere stato in vantaggio per 3-0. Il Dortmund ha trovato in Guirassy, ora a 3 gol in campionato, il suo finalizzatore principe. L’impresa del St. Pauli ad Amburgo ha un valore storico che lancia i neopromossi e lascia i rivali dell’HSV in una crisi profonda. Spettacolo puro a Brema, dove il Werder, in dieci uomini, ha agguantato il 3-3 contro il Leverkusen al 94° minuto.

Pronostici Bundesliga 2023-24 23a giornata

Tutti i risultati della 2° giornata di Bundesliga

  • Hamburger SV – FC St. Pauli 0-2
  • RB Leipzig – 1. FC Heidenheim 2-0
  • Werder Bremen – Bayer Leverkusen 3-3
  • VfB Stuttgart – Bor. M’gladbach 1-0
  • TSG Hoffenheim – Eintracht Frankfurt 1-3
  • FC Augsburg – Bayern München 2-3
  • VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05 1-1
  • Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin 3-0
  • FC Köln – SC Freiburg 4-1

Dopo due giornate, la classifica vede al comando Bayern, Eintracht e Colonia con 6 punti. In coda, Heidenheim e Friburgo restano ferme a zero punti.

Quote Antepost Bundesliga 3 settembre 2025: gli aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di Bundesliga 2025-2026.

Screenshot 2025-09-03 alle 14.22.14.png

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

