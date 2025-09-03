Dopo due giornate in Germania ci sono tre squadre a punteggio pieno: Bayern Monaco, Eintracht Francoforte e Colonia. Approfittiamo della sosta per le nazionali per andare a vedere gli aggiornamenti sul campionato di calcio tedesco con le Quote Antepost Bundesliga 3 settembre 2025.

Trio a punteggio pieno in Germania con Bayern, Eintracht e Colonia

La seconda giornata di Bundesliga, disputatasi tra il 29 e il 31 agosto, ha già delineato un primo terzetto al comando a punteggio pieno: Bayern Monaco, Eintracht Francoforte e Colonia. I bavaresi hanno vinto soffrendo per 3-2 in casa dell’Augsburg, mentre Francoforte e Colonia si sono imposti con maggiore autorità. La copertina del weekend, però, spetta al Borussia Dortmund, che ha superato 3-0 l’Union Berlino grazie a una doppietta del capocannoniere Serhou Guirassy, e soprattutto al neopromosso St. Pauli, che ha espugnato per 2-0 il campo dei rivali dell’Hamburger SV nel sentitissimo derby cittadino.

Il turno ha confermato la vocazione offensiva del campionato, con una media di 3,44 gol a partita. Il Bayern Monaco, pur vincendo, ha mostrato qualche crepa difensiva facendosi rimontare due reti dopo essere stato in vantaggio per 3-0. Il Dortmund ha trovato in Guirassy, ora a 3 gol in campionato, il suo finalizzatore principe. L’impresa del St. Pauli ad Amburgo ha un valore storico che lancia i neopromossi e lascia i rivali dell’HSV in una crisi profonda. Spettacolo puro a Brema, dove il Werder, in dieci uomini, ha agguantato il 3-3 contro il Leverkusen al 94° minuto.

Tutti i risultati della 2° giornata di Bundesliga

Hamburger SV – FC St. Pauli 0-2

RB Leipzig – 1. FC Heidenheim 2-0

Werder Bremen – Bayer Leverkusen 3-3

VfB Stuttgart – Bor. M’gladbach 1-0

TSG Hoffenheim – Eintracht Frankfurt 1-3

FC Augsburg – Bayern München 2-3

VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05 1-1

Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin 3-0

FC Köln – SC Freiburg 4-1

Dopo due giornate, la classifica vede al comando Bayern, Eintracht e Colonia con 6 punti. In coda, Heidenheim e Friburgo restano ferme a zero punti.

Quote Antepost Bundesliga 3 settembre 2025: gli aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di Bundesliga 2025-2026.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.