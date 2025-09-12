Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: probabili formazioni, quote e scommesse anticipo della 3° giornata di Bundesliga

12 Settembre 2025

In Germania la 3° giornata di Bundesliga parte col botto visto che nel venerdì di rientro dalla sosta per le nazionali, ad aprire il weekend del campionato di calcio tedesco ci saranno due big come Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte, un match in cui non dovrebbe mancare lo spettacolo, e che abbiamo analizzato col Pronostico Leverkusen-Francoforte 12 settembre 2025.

Pronostico Leverkusen-Francoforte 12 settembre 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte, match della 3° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio tedesco.

Il Bayer Leverkusen ha raccolto solo un punto in due giornate di Bundesliga: sconfitta all’esordio (per giunta in casa) contro l’Hoffenheim e pirotecnico 3-3 nella tana del Werder Brema. L’unica gioia in Coppa di Germania, con la vittoria per 4-0 contro il modesto Grossapach, squadra che milita in Regionalliga Südwest, corrispondente alla nostra Serie D.

Come il Bayer, che ha dovuto dire addio a giocatori del calibro di Wirtz, Frimpong e Xhaka, anche l‘Eintracht Francoforte ha salutato un giocatore fondamentale come Hugo Ekitike (curiosamente, tutti tranne Xhaka sono passati al Liverpool). In ottica formazioni, Dino Toppmöller dovrebbe dare fiducia al nuovo centravanti Burkardt, nonostante non abbia realizzato nemmeno un gol fin qui. Diverso il discorso per i rifinitori Uzun, Bahoya e Doan, tutti autori di due reti in questa primissima parte di Bundesliga.

Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Vázquez, García, Andrich, Grimaldo; Tella, Tillman; Schick. Allenatore: K. Hjulmand.

Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Collins, Theate; Larsson, Chaïbi; Dōan, Uzun, Bahoya; Burkardt. Allenatore: D. Toppmöller.

Pronostico Leverkusen-Francoforte 12 settembre 2025

Pronostico Leverkusen-Francoforte 12 settembre 2025

Guida TV Bundesliga: dove vedere Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte?

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte si gioca alla BayArena. venerdì 12 settembre, con calcio di inizio fissato alle ore 20:30. La Bundesliga è un’esclusiva Sky: il match si può seguire in diretta televisiva su Sky Sport Calcio. Gli stessi abbonati hanno l’opzione mobile (pc, smartphone e tablet) grazie al servizio Sky Go o NOW.

Migliori quote su Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa favoriti @2.35 su Sisal mentre la vittoria degli ospiti è generalmente @2.75 su tutti i bookmakers, ad iniziare da Goldbet, mentre il pareggio si gioca @3.75 su Starvegas.

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.353.602.75
2.303.802.75
2.253.652.75
2.253.752.75
2.303.752.75

Le nostre scommesse Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte di Bundesliga

Il Bayer Leverkusen arriva dal 3-3 contro il Werder Brema in campionato, e considerando anche la prima giornata e la coppa nazionale, le aspirine finora non hanno mai giocato partite da meno di 3 gol totali. Anche l’Eintracht arriva dal 3-1 sull’Hoffenheim e in 3 partite della squadra di Francoforte abbiamo visto 5-5-4 gol totali. Lo scorso anno doppia vittoria del Bayer, 2-1 in casa all’andata e 4-1 nel ritorno a Francoforte. Negli ultimi 6 precedenti queste due squadre non hanno mai segnato meno di 3 gol totali e negli ultimi 10 scontri diretti tra queste due formazioni abbiamo visto una media enorme di 4.5 gol. Andiamo con OVER 3.0 GOL @1.85, linea asiatica che ci manderà in cassa se vedremo 4+ gol, perderemo con 2- gol mentre in caso che ci fossero esattamente 3 gol saremo rimborsati sulla nostra puntata.

Risultato Esatto Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-2, 2-2, 2-0.

Turno completo 3° giornata Bundesliga e resoconto delle free pick

Andiamo a vedere il programma completo e le sfide più attese per la 3° giornata di Bundesliga. Già detto del big match di Leverkusen, occhio anche a Heidenheim-Borussia Dortmund. Il Borussia Dortmund vuole affermare la propria superiorità tecnica, ma l’Heidenheim può approfittare del contesto casalingo per far male, specialmente nelle ripartenze. La sfida si gioca anche sulla capacità dei gialloneri di non sottovalutare l’avversario e controllare i momenti chiave.

Da attenzione anche Wolfsburg-Colonia. Il Colonia arriva al match con una certa fiducia dopo i successi nelle prime due giornate, mentre il Wolfsburg ha dimostrato qualità ma ha bisogno di maggiore continuità. È un incontro che può determinare chi resterà vicino alla testa della classifica.

Programma 3° giornata

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt
Freiburg vs Stuttgart
Mainz 05 vs RB Leipzig
Wolfsburg vs Köln
Union Berlin vs Hoffenheim
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Hamburger SV
St. Pauli vs Augsburg
Mönchengladbach vs Werder Bremen

Classifica completa

  1. Bayern Munich 6 punti
  2. Eintracht Frankfurt 6 punti
  3. Köln 6 punti
  4. Borussia Dortmund 4 punti
  5. St. Pauli 4 punti
  6. Wolfsburg 4 punti
  7. Augsburg 3 punti
  8. Stuttgart 3 punti
  9. Hoffenheim 3 punti
  10. Union Berlin 3 punti
  11. RB Leipzig 3 punti
  12. Bayer Leverkusen 1 punto
  13. Mainz 05 1 punto
  14. Borussia Mönchengladbach 1 punto
  15. Hamburger SV 1 punto
  16. Werder Bremen 1 punto
  17. Heidenheim 0 punti
  18. Freiburg 0 punti

FREE PICK SINGOLE BUNDESLIGA 26-25 (2-0, +1.60 unità)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

