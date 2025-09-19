La 4° giornata di Bundesliga inizia venerdì con l’anticipo Stoccarda – FC St. Pauli e continua nel fine settimana, e per la nostra free pick scegliamo lo scontro in fondo alla classifica con il Pronostico Amburgo-Heidenheim 20 settembre 2025

Pronostico Amburgo-Heidenheim 20 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Amburgo-Heidenheim, match della 4° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio tedesco.

Amburgo al penultimo posto con 1 punticino, quello raccolto all’esordio stagionale sul campo del Gladbach, poi sono arrivate due pesanti sconfitte, e considerando che il pareggio iniziale è arrivato col risultato di 0-0, questa squadra cerca ancora la prima rete stagionale!

L’Heidenheim cerca invece i primi punti stagionali, visto che è l’unica squadra a secco, a 0 punti, in fondo alla classifica, con 7 gol incassati e solo 1 segnato.

Probabili Formazioni Amburgo-Heidenheim

Hamburger SV (3-4-3): Heuer Fernandes; Omari, Vušković, Elfadli; Gocholeishvili, Remberg, Capaldo (c), Muheim; Vieira, Dompé; Glatzel

Heidenheim (4-2-3-1) Ramaj; raoré, Mainka (c), Gimber, Paqarada; Kerber, Schoppner; Ibrahimovic, Beck, Honsak; Kaufmann

Guida TV Bundesliga: dove vedere Amburgo-Heidenheim?

Segui live la partita di Bundesliga Amburgo-Heidenheim sui canali di skysport, squadre in campo sabato 20 settembre dalle ore 15:30.

Migliori quote su Amburgo-Heidenheim

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Amburgo favorito @2.00 su Starvegas mentre la vittoria degli ospiti si gioca @3.60 su Sisal, col pareggio @3.60 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Amburgo-Heidenheim di Bundesliga

Nelle prime 3 giornate in 6 partite queste squadre hanno messo insieme solo 1 rete. L’Heidenheim non ha una grande difesa, ma ha limitato i danni nell’ultimo 0-2 contro il Borussia Dortmund. La posta in palio è alta per staccarsi dal gruppo di fondo, e con questi reparti offensivi non ci aspettiamo una goleada. Prendiamo UNDER 2.5 @2.03 davvero ben ripagato al raddoppio.

Risultato Esatto e marcatori Amburgo-Heidenheim

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1. 1-1, 0-2.

Turno completo 4° giornata Bundesliga e risultati free pick

La Bundesliga riparte con la quarta giornata e una classifica che vede il Bayern Monaco (9) al comando dopo tre vittorie su tre. Alle spalle inseguono il Borussia Dortmund (7), il Colonia (7) e l’FC St. Pauli (7), sorprese di questo avvio. In fondo arrancano Amburgo (0) e Heidenheim (0), ancora senza punti.

La giornata si apre con Stoccarda-FC St. Pauli: i padroni di casa cercano punti per risalire, mentre i neopromossi stanno sorprendendo con risultati di alto livello. Sabato pomeriggio il programma è fitto. L’Augsburg ospita il Mainz in una sfida salvezza, mentre l’Hoffenheim affronta il leader Bayern Monaco: partita che mette alla prova la corazzata di Monaco contro una squadra partita con buon ritmo.

Domenica pomeriggio tocca a Eintracht-Union Berlino, partita che può rilanciare entrambe. Alle 17:30 sfida interessante tra Leverkusen-Borussia M’Gladbach, con i padroni di casa chiamati a confermare la crescita. Il gran finale è alle 19:30 con Borussia Dortmund–Wolfsburg i gialloneri puntano a restare incollati al Bayern, mentre i Lupi vogliono confermare un avvio solido.

PROGRAMMA COMPLETO 4° GIORNATA BUNDESLIGA

Venerdì 19 settembre 2025

Stoccarda – FC St. Pauli (20:30)

Sabato 20 settembre 2025

Augsburg – Mainz (15:30)

Hoffenheim – Bayern Monaco (15:30)

Amburgo – Heidenheim (15:30)

Werder Brema – Friburgo (15:30)

RB Lipsia – Colonia (18:30)

Domenica 21 settembre 2025

Eintracht – Union Berlino (15:30)

Leverkusen – Borussia M’Gladbach (17:30)

Borussia Dortmund – Wolfsburg (19:30)

FREE PICK SINGOLE BUNDESLIGA 26-25 (3-0, +2,45 unità)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

