Aggiornamento Bundesliga 9 ottobre
Pronostici Bundesliga
9 Ottobre 2025

Non è certamente una novità il dominio del Bayern Monaco nel campionato di calcio tedesco, con i bavaresi che allungano ancora in classifica nell’ultimo turno di Bundesliga prima della pausa per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con le nazionali. Aggiornamento Bundesliga 9 ottobre

Aggiornamento Bundesliga 9 ottobre: Bayern Monaco infermabile

In Germania, la sesta giornata ha permesso al Bayern Monaco di rafforzare ulteriormente la propria leadership. I bavaresi hanno offerto un’altra dimostrazione di superiorità, vincendo con un netto 3-0 in trasferta contro l’Eintracht Francoforte e mantenendo così il loro percorso netto a punteggio pieno. 

Il weekend di Bundesliga è stato particolarmente favorevole per la capolista, che ha visto le sue due più dirette inseguitrici, Borussia Dortmund e Lipsia, pareggiare 1-1 nello scontro diretto. Un risultato che, di fatto, le rallenta entrambe e consente al Bayern di allungare in modo significativo. La squadra di Monaco ha ora quattro punti di vantaggio sul Dortmund e cinque sul Lipsia, un primo solco importante dopo appena sei partite.

RISULTATI 6° GIORNATA BUNDESLIGA

  • Hoffenheim vs. Colonia: 0-1
  • Borussia Dortmund vs. RB Lipsia: 1-1
  • Augsburg vs. Wolfsburg: 3-1
  • Leverkusen vs. Union Berlino: 2-0
  • Werder Brema vs. FC St. Pauli: 1-0
  • Eintracht vs. Bayern Monaco: 0-3
  • Stoccarda vs. Heidenheim: 1-0
  • Amburgo vs. Mainz: 4-0
  • Borussia M’Gladbach vs. Friburgo: 0-0

CLASSIFICA BUNDESLIGA 2025-2026

  • Bayern Monaco – 18 punti
  • Borussia Dortmund – 14 punti
  • RB Lipsia – 13 punti
  • Stoccarda – 12 punti
  • Leverkusen – 11 punti
  • Colonia – 10 punti
  • Eintracht – 9 punti
  • Friburgo – 8 punti
  • Amburgo – 8 punti
  • FC St. Pauli – 7 punti
  • Hoffenheim – 7 punti
  • Werder Brema – 7 punti
  • Union Berlino – 7 punti
  • Augsburg – 6 punti
  • Wolfsburg – 5 punti
  • Mainz – 4 punti
  • Borussia M’Gladbach – 3 punti
  • Heidenheim – 3 punti

Quote Antepost Bundesliga 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Bundesliga 2025-2026, il campionato di calcio tedesco.

