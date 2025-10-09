Non è certamente una novità il dominio del Bayern Monaco nel campionato di calcio tedesco, con i bavaresi che allungano ancora in classifica nell’ultimo turno di Bundesliga prima della pausa per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con le nazionali. Aggiornamento Bundesliga 9 ottobre
Aggiornamento Bundesliga 9 ottobre: Bayern Monaco infermabile
In Germania, la sesta giornata ha permesso al Bayern Monaco di rafforzare ulteriormente la propria leadership. I bavaresi hanno offerto un’altra dimostrazione di superiorità, vincendo con un netto 3-0 in trasferta contro l’Eintracht Francoforte e mantenendo così il loro percorso netto a punteggio pieno.
Il weekend di Bundesliga è stato particolarmente favorevole per la capolista, che ha visto le sue due più dirette inseguitrici, Borussia Dortmund e Lipsia, pareggiare 1-1 nello scontro diretto. Un risultato che, di fatto, le rallenta entrambe e consente al Bayern di allungare in modo significativo. La squadra di Monaco ha ora quattro punti di vantaggio sul Dortmund e cinque sul Lipsia, un primo solco importante dopo appena sei partite.
RISULTATI 6° GIORNATA BUNDESLIGA
- Hoffenheim vs. Colonia: 0-1
- Borussia Dortmund vs. RB Lipsia: 1-1
- Augsburg vs. Wolfsburg: 3-1
- Leverkusen vs. Union Berlino: 2-0
- Werder Brema vs. FC St. Pauli: 1-0
- Eintracht vs. Bayern Monaco: 0-3
- Stoccarda vs. Heidenheim: 1-0
- Amburgo vs. Mainz: 4-0
- Borussia M’Gladbach vs. Friburgo: 0-0
CLASSIFICA BUNDESLIGA 2025-2026
- Bayern Monaco – 18 punti
- Borussia Dortmund – 14 punti
- RB Lipsia – 13 punti
- Stoccarda – 12 punti
- Leverkusen – 11 punti
- Colonia – 10 punti
- Eintracht – 9 punti
- Friburgo – 8 punti
- Amburgo – 8 punti
- FC St. Pauli – 7 punti
- Hoffenheim – 7 punti
- Werder Brema – 7 punti
- Union Berlino – 7 punti
- Augsburg – 6 punti
- Wolfsburg – 5 punti
- Mainz – 4 punti
- Borussia M’Gladbach – 3 punti
- Heidenheim – 3 punti
Quote Antepost Bundesliga 2025-2026
Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Bundesliga 2025-2026, il campionato di calcio tedesco.
