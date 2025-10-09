Non è certamente una novità il dominio del Bayern Monaco nel campionato di calcio tedesco, con i bavaresi che allungano ancora in classifica nell’ultimo turno di Bundesliga prima della pausa per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con le nazionali. Aggiornamento Bundesliga 9 ottobre

Aggiornamento Bundesliga 9 ottobre: Bayern Monaco infermabile

In Germania, la sesta giornata ha permesso al Bayern Monaco di rafforzare ulteriormente la propria leadership. I bavaresi hanno offerto un’altra dimostrazione di superiorità, vincendo con un netto 3-0 in trasferta contro l’Eintracht Francoforte e mantenendo così il loro percorso netto a punteggio pieno.

Il weekend di Bundesliga è stato particolarmente favorevole per la capolista, che ha visto le sue due più dirette inseguitrici, Borussia Dortmund e Lipsia, pareggiare 1-1 nello scontro diretto. Un risultato che, di fatto, le rallenta entrambe e consente al Bayern di allungare in modo significativo. La squadra di Monaco ha ora quattro punti di vantaggio sul Dortmund e cinque sul Lipsia, un primo solco importante dopo appena sei partite.

RISULTATI 6° GIORNATA BUNDESLIGA

Hoffenheim vs. Colonia: 0-1

Borussia Dortmund vs. RB Lipsia: 1-1

Augsburg vs. Wolfsburg: 3-1

Leverkusen vs. Union Berlino: 2-0

Werder Brema vs. FC St. Pauli: 1-0

Eintracht vs. Bayern Monaco: 0-3

Stoccarda vs. Heidenheim: 1-0

Amburgo vs. Mainz: 4-0

Borussia M’Gladbach vs. Friburgo: 0-0

CLASSIFICA BUNDESLIGA 2025-2026

Bayern Monaco – 18 punti

Borussia Dortmund – 14 punti

RB Lipsia – 13 punti

Stoccarda – 12 punti

Leverkusen – 11 punti

Colonia – 10 punti

Eintracht – 9 punti

Friburgo – 8 punti

Amburgo – 8 punti

FC St. Pauli – 7 punti

Hoffenheim – 7 punti

Werder Brema – 7 punti

Union Berlino – 7 punti

Augsburg – 6 punti

Wolfsburg – 5 punti

Mainz – 4 punti

Borussia M’Gladbach – 3 punti

Heidenheim – 3 punti

Quote Antepost Bundesliga 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Bundesliga 2025-2026, il campionato di calcio tedesco.

