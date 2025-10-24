Nel weekend in Germania si giocano l’8° giornata di Bundesliga 2025-2026 con tante sfide interessanti, ma noi abbiamo scelto lo scontro tra Werder Brema e Uno Berlino come free pick su cui concentrarci, ovvero l’anticipo del venerdì. Pronostico Brema-Union Berlino 24 ottobre 2025.
Pronostico Brema-Union Berlino 24 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Werder Brema-Union Berlino, match della 8° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.
Il Werder Brema è al 12° posto con 8 punti e dopo 2 sconfitte ha portato a casa 4 punti nelle ultime 2 giornate. Lo scorso turno il Werder ha pareggiato 2-2 sull’Heidenheim.
A metà classifica l’Union Berlino con 10 punti. La squadra della capitale è tornata alla vittoria col 3-1 dello scorso turno contro il fanalino di coda Monchengladbach.
Probabili formazioni Werder Brema-Union Berlino
WERDER BREMA (4-2-3-1): Hein; Sugawara, Friedl, Pieper, Coulibaly; Stage, Lynen; Schmid, Puertas, Mbangula; Njinmah.
UNION BERLINO (3-4-2-1): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Rothe, Khedira, Haberer, Kohn; Burke, Ansah; Ilic.
Guida TV Calcio Bundesliga: dove vedere Werder Brema-Union Berlino?
Werder Brema-Union Berlino (Bundesliga) sono in campo venerdì 24 ottobre alle ore 20:30. Diretta tv su SKY SPORT (canale 254) e streaming su NOW e Sky Go.
Migliori quote per Werder Brema-Union Berlino
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Werder Brema-Union Berlino
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.35
|3.50
|2.80
|2.35
|3.40
|2.85
|2.35
|3.40
|2.85
|2.30
|3.40
|2.90
|2.35
|3.40
|2.85
Le nostre scommesse su Werder Brema-Union Berlino
Fiducia ai padroni di casa, anche se giochiamo la linea 0, -0.5 asian handicap che ci darà mezzo rimborso in caso di pareggio, come è stato nell’ultimo scontro dello scorso anno, il 2-2 a Berlino, ma all’andata a Brema il Werder passò con un netto 4-1, 2° vittoria interna consecutiva contro l’Union.
PRONOSTICO: 1 (0, -0.5 AH) @1.98
Risultato esatto e scommesse marcatori Werder Brema-Union Berlino
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 0-2.
Le altre partite della 8° giornata di Bundesliga e free pick
Ecco la giornata completa della 8° giornata di Bundesliga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.
Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (4-3, +0.78)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2
Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅
