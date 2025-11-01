Dal 31 ottobre al 2 novembre in Germania si gioca la 9° giornata di Bundesliga e ovviamente i riflettori sono puntati sul big match di sabato alle ore 18:30 dall’Allianz Arena col Pronostico Bayern Monaco-Leverkusen 1 novembre 2025.

Pronostico Bayern Monaco-Leverkusen 1 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, match della 9° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

I campioni di Germania in carica, dopo 8 turni, sono a punteggio pieno: 24 punti sui 24 a disposizione. La più vicina è il Lipsia, che però si trova a 19 e dunque a -5. Il Bayern Monaco cerca già la fuga che potrebbe arrivare in caso di un altro successo anche in questo big match contro le Aspirine all’Allianz Arena. I bavaresi le hanno vinte tutte, Champions compresa, nonostante alcune prove dure come il successo sul Chelsea in campo internazionale e il Dortmund nella settima giornata, ottenendo altri importanti risultati come il 3-0 a Francoforte come l’Eintracht. Il Bayern ha già segnato 30 gol in 8 partite, con una clamorosa differenza reti di +26 a fronte delle sole 4 reti concesse. L’ultimo ko in gare ufficiali risale al Mondiale per Club e al ko per 2-0 sul campo del PSG: era luglio. Da allora, solo vittorie, in amichevole e nelle rispettive competizioni.

Il Bayer Leverkusen dopo aver raccolto 5 punti nelle prime 4 giornate ha vinto 4 partite consecutive agganciando così il Dortmund al quarto posto, con il Lipsia secondo solamente a +2. Servirà però ben altro per sbancare l’Allianz Arena e battere i campioni di Germania in carica. Dopo l’esonero di ten Hag e l’arrivo di Hjulmand, le cose sono andate meglio per le Aspirine, che arrivano dal successo in casa contro il Friburgo. Perdere all’Allianz Arena e finire già a -10 potrebbe essere un brutto colpo, ragione per cui un pareggio non sarebbe accolto poi così tanto negativamente, visto che sarebbe il primo mezzo passo falso del Bayern.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Bayern (4-2-3-1): Urbig; Boey, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Kane, Diaz; Jackson.

Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Arthur, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Hofmann, Poku; Kofane.

Guida TV Calcio Bundesliga: dove vedere Bayern Monaco-Bayer Leverkusen?

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, in programma sabato 1 novembre alle ore 18:30, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Max (numero 206). In streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Lo scorso anno dopo 1 sconfitta (in DFB Pokal) e 2 pareggi (in campionato), il Leverkusen ha perso le due sfide di Champions, 0-3 all’Allianz Arena e 0-2 anche in casa. Non ci crederete ma negli ultimi 6 precedenti tra Bayern e Bayer non abbiamo mai visto più di 3 gol totali. Proviamo un Under anche questa volta, in combo con un altra possibile vittoria dei bavaresi che hanno anche il fattore campo dalla loro.

PRONOSTICO: 1+UNDER 4.5 @1.95 SISAL.

Risultato Finale esatto e scommesse marcatori Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 4-2.

Le altre partite della 9° giornata di Bundesliga e free pick

Ecco la giornata completa della 9° giornata di Bundesliga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (5-3, +0.78)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.