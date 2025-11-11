Pronostici Bundesliga: primo mezzo stop del Bayern Monaco che in Germania rimane però la squadra da battere

11 Novembre 2025

Non arriva la 10° vittoria su 10 partite in Bundesliga per il Bayer Monaco che pareggia 2-2 contro l’Union Berlino, ma rimane nettamente al comando e favorita dalle quote antepost per la Bundesliga 2025-2026 visto che dietro il Lipsia perde e il Borussia Dortmund a sua volta non va oltre il pari. Aggiornamento Bundesliga 11 novembre.

Aggiornamento Bundesliga 11 novembre: Bayern Monaco squadra da battere

La notizia del weekend  di Bundesliga è che il Bayern Monaco, primo con 28 punti, ha interrotto la sua marcia trionfale di nove vittorie consecutive, fermandosi per la prima volta in stagione nel 2-2 contro l’Union Berlino, ma dietro non ne approfitta il Lipsia, secondo in classifica (22 punti), che è crollato perdendo 3-1 in casa dell’Hoffenheim. Il Borussia Dortmund, terzo (21 punti), non è riuscito ad andare oltre un deludente 1-1 contro l’Amburgo. 

Lo Stoccarda (quarto, 21 punti) ha vinto 3-2 contro l’Augsburg, agganciando il Dortmund a pari punti al terzo posto. E il Bayer Leverkusen (quinto, 20 punti) ha firmato la vittoria più roboante del turno, un tennistico 6-0 contro l’Heidenheim, confermando la sua forza offensiva.

CLASSIFICA BUNDESLIGA 2025-2026

  1. Bayern Monaco – 28 punti
  2. RB Lipsia – 22 punti
  3. Borussia Dortmund – 21 punti
  4. Stoccarda – 21 punti
  5. Leverkusen – 20 punti
  6. Hoffenheim – 19 punti
  7. Eintracht – 17 punti
  8. Werder Brema – 15 punti
  9. Colonia – 14 punti
  10. Friburgo – 13 punti
  11. Union Berlino – 12 punti
  12. Borussia M’Gladbach – 9 punti
  13. Amburgo – 9 punti
  14. Wolfsburg – 8 punti
  15. Augsburg – 7 punti
  16. FC St. Pauli – 7 punti
  17. Mainz – 5 punti
  18. Heidenheim – 5 punti

Quote Antepost Bundesliga: Bayern Monaco ha già vinto per i book

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Bundesliga tedesca 2025-2026.

Screenshot 2025-11-11 alle 12.50.19.png

