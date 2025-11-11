Non arriva la 10° vittoria su 10 partite in Bundesliga per il Bayer Monaco che pareggia 2-2 contro l’Union Berlino, ma rimane nettamente al comando e favorita dalle quote antepost per la Bundesliga 2025-2026 visto che dietro il Lipsia perde e il Borussia Dortmund a sua volta non va oltre il pari. Aggiornamento Bundesliga 11 novembre.

Aggiornamento Bundesliga 11 novembre: Bayern Monaco squadra da battere

La notizia del weekend di Bundesliga è che il Bayern Monaco, primo con 28 punti, ha interrotto la sua marcia trionfale di nove vittorie consecutive, fermandosi per la prima volta in stagione nel 2-2 contro l’Union Berlino, ma dietro non ne approfitta il Lipsia, secondo in classifica (22 punti), che è crollato perdendo 3-1 in casa dell’Hoffenheim. Il Borussia Dortmund, terzo (21 punti), non è riuscito ad andare oltre un deludente 1-1 contro l’Amburgo.

Lo Stoccarda (quarto, 21 punti) ha vinto 3-2 contro l’Augsburg, agganciando il Dortmund a pari punti al terzo posto. E il Bayer Leverkusen (quinto, 20 punti) ha firmato la vittoria più roboante del turno, un tennistico 6-0 contro l’Heidenheim, confermando la sua forza offensiva.

CLASSIFICA BUNDESLIGA 2025-2026

Bayern Monaco – 28 punti RB Lipsia – 22 punti Borussia Dortmund – 21 punti Stoccarda – 21 punti Leverkusen – 20 punti Hoffenheim – 19 punti Eintracht – 17 punti Werder Brema – 15 punti Colonia – 14 punti Friburgo – 13 punti Union Berlino – 12 punti Borussia M’Gladbach – 9 punti Amburgo – 9 punti Wolfsburg – 8 punti Augsburg – 7 punti FC St. Pauli – 7 punti Mainz – 5 punti Heidenheim – 5 punti

Quote Antepost Bundesliga: Bayern Monaco ha già vinto per i book

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Bundesliga tedesca 2025-2026.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.