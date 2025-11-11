Non arriva la 10° vittoria su 10 partite in Bundesliga per il Bayer Monaco che pareggia 2-2 contro l’Union Berlino, ma rimane nettamente al comando e favorita dalle quote antepost per la Bundesliga 2025-2026 visto che dietro il Lipsia perde e il Borussia Dortmund a sua volta non va oltre il pari. Aggiornamento Bundesliga 11 novembre.
Aggiornamento Bundesliga 11 novembre: Bayern Monaco squadra da battere
La notizia del weekend di Bundesliga è che il Bayern Monaco, primo con 28 punti, ha interrotto la sua marcia trionfale di nove vittorie consecutive, fermandosi per la prima volta in stagione nel 2-2 contro l’Union Berlino, ma dietro non ne approfitta il Lipsia, secondo in classifica (22 punti), che è crollato perdendo 3-1 in casa dell’Hoffenheim. Il Borussia Dortmund, terzo (21 punti), non è riuscito ad andare oltre un deludente 1-1 contro l’Amburgo.
Lo Stoccarda (quarto, 21 punti) ha vinto 3-2 contro l’Augsburg, agganciando il Dortmund a pari punti al terzo posto. E il Bayer Leverkusen (quinto, 20 punti) ha firmato la vittoria più roboante del turno, un tennistico 6-0 contro l’Heidenheim, confermando la sua forza offensiva.
CLASSIFICA BUNDESLIGA 2025-2026
- Bayern Monaco – 28 punti
- RB Lipsia – 22 punti
- Borussia Dortmund – 21 punti
- Stoccarda – 21 punti
- Leverkusen – 20 punti
- Hoffenheim – 19 punti
- Eintracht – 17 punti
- Werder Brema – 15 punti
- Colonia – 14 punti
- Friburgo – 13 punti
- Union Berlino – 12 punti
- Borussia M’Gladbach – 9 punti
- Amburgo – 9 punti
- Wolfsburg – 8 punti
- Augsburg – 7 punti
- FC St. Pauli – 7 punti
- Mainz – 5 punti
- Heidenheim – 5 punti
Quote Antepost Bundesliga: Bayern Monaco ha già vinto per i book
Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Bundesliga tedesca 2025-2026.
