In arrivo l’11° giornata di Bundesliga 2025-2026, il campionato di calcio tedesco che sarà chiuso domenica sera dal Millerntor-Stadion di Amburgo proprio col match che prendiamo in analisi per la free pick di questa settimana in Germania, dove stiamo andando molto bene (7-3 in 10 scommesse, con 4 casse di fila ultimamente). Pronostico Union Berlino-St.Pauli 23 novembre 2025.

Pronostico Union Berlino-St.Pauli 23 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Amburgo-Borussia Dortmund, match del 11° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il St.Pauli è sceso al 16° posto con 7 punti, in piena zona rossa, dopo aver perso le ultime 7 partite di campionato in cui è riuscita a segnare appena 2 reti e non a caso parliamo di uno dei peggiori attacchi di Bundesliga con sole 9 reti all’attivo.

Occasione per un Union Berlino che sta giocando una stagione di alti e bassi e al momento si trova al 11° posto con 12 punti, per la squadra della capitale che non riesce a vincere da 3 giornate di campionato, anche se le ultime 2 sono state pareggi: 0-0 col Friburgo e il sorprendente 2-2 a Monaco con cui hanno inflitto il primo stop stagionale al Bayern che sta dominando il campionato in Germania.

Probabili Formazioni Union Berlino-St.Pauli

St.Pauli: Nikola Vasilj, Hauke Wahl, Eric Smith, Karol Mets, Arkadiusz Pyrka, James Sands, Joel Chima Fujita, Louis Oppie, Conor Metcalfe, Martijn Kaars, Mathias Pereira Lage.

Union Berlino: Frederik Ronnow,Danilho Doekhi, Leopold Querfeld, Diogo Leite, Janik Haberer, Rani Khedira, Tom Rothe, Aljoscha Kemlein, Andras Schafer, Oliver Burke, Ilyas Ansah.

Guida TV Calcio Bundesliga: dove vedere Union Berlino-St.Pauli?

Puoi seguire Union Berlino-St.Pauli di domenica 23 novembre alle ore 17:30 dal Millerntor-Stadion di Amburgo in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Union Berlino-St.Pauli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Union Berlino-St.Pauli

Difese ballerine, ma entrambi gli attacchi forse sono anche peggio. Il St.Pauli ha uno dei reparti offensivi peggiori del campionato di calcio tedesco, ma la Union Berlino fa poco meglio. Nell’ultimo precedente dello scorso anno giocato nella capitale, solo 1-0 per l’Union, un risultato che ci farebbe contenti anche oggi dove prendiamo un altro Under. Strano caso del St.Pauli che in casa è la 2° miglior squadra da Over del campionato (dietro solo al super attacco del Bayern) ma in trasferta è la miglior formazione da Under, con O/U 1-4 in 5 partite fuori casa del St.Pauli in cui abbiamo assistito a soli 2.0 gol totali di media.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73 BET365

Risultato Esatto Finale Union Berlino-St.Pauli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 0-1.

Risultati Free Pick Bundesliga

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (7-3, +2.40)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

