Augusta-Bayer Leverkusen: i pronostici di calcio sulla 13° giornata di Bundesliga del 6-12-2025

Pronostico Augusta-Leverkusen 6 dicembre 2025
Pronostici Bundesliga
Avatar
di
5 Dicembre 2025

Questo fine settimana si gioca la 13° giornata di Bundesliga, il campionato di calcio tedesco, e noi ci concentriamo sul match in programma sabato alle ore 15:30 dalla WWK Arena di Augsburg. Pronostico Augusta-Leverkusen 6 dicembre 2025.

Pronostico Augusta-Leverkusen 6 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Augusta-Bayer Leverkusen, match del 13° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

5 sconfitte e 1 sola vittoria nelle ultime 6 di campionato per l’Augusta ormai risucchiato nella zona calda con 10 punti, solo a +2 dalla retrocessione per una squadra che a fronte di 15 gol segnati ne ha concessi la bellezza di 27, si tratta della peggior difesa del campionato assieme all’Heidheim.

Non una buona notizia visto che alla WWK Arena di Augsburg arriva il Bayer Leverkusen al 4° posto, con un attacco da 28 gol segnati in 12 partite e che cercherà di riscattare il passo falso nell’ultimo big match, l’1-2 perdente contro il Borussia Dortmund, anche se in parte le aspirine si sono già riprese in settimana, sempre col Borussia, questa volta a Dortmund, e questa volta vincendo 1-0 in coppa.

Pronostico Augusta-Leverkusen 6 dicembre 2025

Pronostico Augusta-Leverkusen 6 dicembre 2025

Probabili Formazioni Augusta-Bayer Leverkusen

Augsburg: Finn Dahmen, Noahkai Banks, Chrislain Matsima, Keven Schlotterbeck, Robin Fellhauer, Han-Noah Massengo, Elvis Rexhbeçaj, Dimitrios Giannoulis, Fabian Rieder, Anton Kade, Alexis Claude-Maurice

Bayer Leverkusen: Mark Flekken, Robert Andrich, Loïc Badé, Edmond Tapsoba, Jonas Hofmann, Ibrahim Maza, Aleix García, Alejandro Grimaldo, Malik Tillman, Ernest Poku, Patrik Schick

Guida TV Calcio Bundesliga: dove vedere Augusta-Leverkusen?

Il match è in programma sabato 6 dicembre alle ore 15:30 dalla WWK Arena e potrete seguirla in esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Augusta-Bayer Leverkusen

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Augusta-Bayer Leverkusen
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.753.751.85
3.604.001.90
3.653.751.87
3.703.851.85
3.753.801.87

Le nostre scommesse su Augusta-Bayer Leverkusen

La pessima difesa dell’Augusta contro l’ottimo attacco del Bayer, ci aspettiamo una vittoria esterna per le aspirine contro un avversario che hanno sempre superato negli ultimi 4 precedenti scontri diretti.

PRONOSTICO: VITTORIA LEVERKUSEN @1.90 MARATHONBET

Risultato Esatto Finale Augusta-Bayer Leverkusen

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 0-3, 1-1.

Risultati Free Pick Bundesliga

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (8-4, +2.13)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2
Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅
Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅
Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅
Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅
Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici Bundesliga 12° giornata: analisi e scommesse sul big match Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund del 29-11-25
Pronostici Bundesliga
Pronostici Bundesliga 12° giornata: analisi e scommesse sul big match Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund del 29-11-25
28 Novembre 2025
Pronostico Union Berlino-St.Pauli: probabili formazioni, analisi, quote e scommesse 11° giornata Bundesliga
Pronostici Bundesliga
Pronostico Union Berlino-St.Pauli: probabili formazioni, analisi, quote e scommesse 11° giornata Bundesliga
19 Novembre 2025
Pronostici Bundesliga: primo mezzo stop del Bayern Monaco che in Germania rimane però la squadra da battere
Pronostici Bundesliga
Pronostici Bundesliga: primo mezzo stop del Bayern Monaco che in Germania rimane però la squadra da battere
11 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.