Questo fine settimana si gioca la 13° giornata di Bundesliga, il campionato di calcio tedesco, e noi ci concentriamo sul match in programma sabato alle ore 15:30 dalla WWK Arena di Augsburg. Pronostico Augusta-Leverkusen 6 dicembre 2025.

Pronostico Augusta-Leverkusen 6 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Augusta-Bayer Leverkusen, match del 13° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

5 sconfitte e 1 sola vittoria nelle ultime 6 di campionato per l’Augusta ormai risucchiato nella zona calda con 10 punti, solo a +2 dalla retrocessione per una squadra che a fronte di 15 gol segnati ne ha concessi la bellezza di 27, si tratta della peggior difesa del campionato assieme all’Heidheim.

Non una buona notizia visto che alla WWK Arena di Augsburg arriva il Bayer Leverkusen al 4° posto, con un attacco da 28 gol segnati in 12 partite e che cercherà di riscattare il passo falso nell’ultimo big match, l’1-2 perdente contro il Borussia Dortmund, anche se in parte le aspirine si sono già riprese in settimana, sempre col Borussia, questa volta a Dortmund, e questa volta vincendo 1-0 in coppa.

Probabili Formazioni Augusta-Bayer Leverkusen

Augsburg: Finn Dahmen, Noahkai Banks, Chrislain Matsima, Keven Schlotterbeck, Robin Fellhauer, Han-Noah Massengo, Elvis Rexhbeçaj, Dimitrios Giannoulis, Fabian Rieder, Anton Kade, Alexis Claude-Maurice

Bayer Leverkusen: Mark Flekken, Robert Andrich, Loïc Badé, Edmond Tapsoba, Jonas Hofmann, Ibrahim Maza, Aleix García, Alejandro Grimaldo, Malik Tillman, Ernest Poku, Patrik Schick

Guida TV Calcio Bundesliga: dove vedere Augusta-Leverkusen?

Il match è in programma sabato 6 dicembre alle ore 15:30 dalla WWK Arena e potrete seguirla in esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Augusta-Bayer Leverkusen

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Augusta-Bayer Leverkusen

La pessima difesa dell’Augusta contro l’ottimo attacco del Bayer, ci aspettiamo una vittoria esterna per le aspirine contro un avversario che hanno sempre superato negli ultimi 4 precedenti scontri diretti.

PRONOSTICO: VITTORIA LEVERKUSEN @1.90 MARATHONBET

Risultato Esatto Finale Augusta-Bayer Leverkusen

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 0-3, 1-1.

Risultati Free Pick Bundesliga

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (8-4, +2.13)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.