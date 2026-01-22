Sabato pomeriggio alla BayArena il Bayer Leverkusen ospita il Werder Brema con a speranza di riprendersi dopo 2 sconfitte che hanno relegato le Aspirine al 6° e ultimo posto buono per l’Europa in Bundesliga, ma il Werder va a caccia di punti salvezza. Pronostici Leverkusen-Brema 24 gennaio 2026.

Pronostici Leverkusen-Brema 24 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bayer Leverkusen-Werder Brema, match del 19° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Bayer Leverkusen è sceso al 6° posto con 29 punti dopo le ultime 2 sconfitte, il pesante 1-4 interno contro lo Stoccarda a cui ha fatto seguito lo 0-1 sul campo dell’Hoffenheim. Le sconfitte diventano 3 se ci mettiamo anche il brutto 0-2 in casa dell’Olympiakos in Champions.

Il Werder Brema ha portato a casa 2 punticini nelle ultime 3 giornate e con 18 punti è a +5 dalla zona rossa, ma la squadra non vince da 7 turni in Bundesliga, più esattamente dal 7 novembre scorso, un 2-1 sul Wolfsburg.

Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Werder Brema

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich, Badè, Quansah, Andrich, Fernandez, Garcia, Arthur, Grimaldo, Poku, Tillman, Schick.

Werder Brema (3-4-2-1): Backhaus, Friedl, Coilubaly, Pieper, Lyen, Sugawaram Stagem Schmidt, Grull, Schmid, Njinmah.

Guida TV Calcio Bundesliga: dove vedere Bayer Leverkusen-Werder Brema?

Bayer Leverkusen-Werder Brema sono in campo dalla BayArena sabato pomeriggio e potrete seguire il match in diretta su DAZN.

Migliori quote per Bayer Leverkusen-Werder Brema

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bayer Leverkusen-Werder Brema

Il momento è delicato per il Bayer, lo abbiamo visto anche in settimana in Champions, ma in casa contro un avversario che non se la passa certamente meglio le Aspirine possono tornare a fare i tre punti. Il Werder in stagione ha vinto solo 1 volta in trasferta con 3 pareggi e 5 sconfitte a completare il quadro lontano da Brema.

PRONOSTICO: VITTORIA LEVERKUSEN @1.62 BET365

Risultato Esatto Finale Bayer Leverkusen-Werder Brema

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 3-1.

Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (9-8, -0.77)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌

Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌

Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌

Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.