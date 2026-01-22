Sabato pomeriggio alla BayArena il Bayer Leverkusen ospita il Werder Brema con a speranza di riprendersi dopo 2 sconfitte che hanno relegato le Aspirine al 6° e ultimo posto buono per l’Europa in Bundesliga, ma il Werder va a caccia di punti salvezza. Pronostici Leverkusen-Brema 24 gennaio 2026.
Pronostici Leverkusen-Brema 24 gennaio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Bayer Leverkusen-Werder Brema, match del 19° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.
Il Bayer Leverkusen è sceso al 6° posto con 29 punti dopo le ultime 2 sconfitte, il pesante 1-4 interno contro lo Stoccarda a cui ha fatto seguito lo 0-1 sul campo dell’Hoffenheim. Le sconfitte diventano 3 se ci mettiamo anche il brutto 0-2 in casa dell’Olympiakos in Champions.
Il Werder Brema ha portato a casa 2 punticini nelle ultime 3 giornate e con 18 punti è a +5 dalla zona rossa, ma la squadra non vince da 7 turni in Bundesliga, più esattamente dal 7 novembre scorso, un 2-1 sul Wolfsburg.
Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Werder Brema
Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich, Badè, Quansah, Andrich, Fernandez, Garcia, Arthur, Grimaldo, Poku, Tillman, Schick.
Werder Brema (3-4-2-1): Backhaus, Friedl, Coilubaly, Pieper, Lyen, Sugawaram Stagem Schmidt, Grull, Schmid, Njinmah.
Guida TV Calcio Bundesliga: dove vedere Bayer Leverkusen-Werder Brema?
Bayer Leverkusen-Werder Brema sono in campo dalla BayArena sabato pomeriggio e potrete seguire il match in diretta su DAZN.
Migliori quote per Bayer Leverkusen-Werder Brema
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Bayer Leverkusen-Werder Brema
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.60
|4.25
|5.00
|1.62
|4.20
|5.25
|1.60
|4.20
|4.80
|1.60
|4.25
|4.90
|1.55
|4.35
|5.00
Le nostre scommesse su Bayer Leverkusen-Werder Brema
Il momento è delicato per il Bayer, lo abbiamo visto anche in settimana in Champions, ma in casa contro un avversario che non se la passa certamente meglio le Aspirine possono tornare a fare i tre punti. Il Werder in stagione ha vinto solo 1 volta in trasferta con 3 pareggi e 5 sconfitte a completare il quadro lontano da Brema.
PRONOSTICO: VITTORIA LEVERKUSEN @1.62 BET365
Risultato Esatto Finale Bayer Leverkusen-Werder Brema
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 3-1.
Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026
Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (9-8, -0.77)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2
Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅
Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅
Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅
Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅
Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌
Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌
Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌
Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌
Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2
RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅
