Pronostico Amburgo-Union Berlino: analisi e scommesse sulla 22° giornata di Bundesliga del 14 febbraio 2026

Pronostici Bundesliga
12 Febbraio 2026

In Germania si torna in campo nel fine settimana con la 22° giornata di Bundesliga, il campionato di calcio tedesco, e per questo turno ci concentriamo sul match di sabato pomeriggio al Volksparkstadion. Pronostico Amburgo-Union Berlino 14 febbraio 2026.

Pronostico Amburgo-Union Berlino 14 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Amburgo-Union Berlino, match del 22° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Amburgo al 11° posto con 22 punti per una squadra in ripresa che non perde da 4 turni in campionato. Dopo 3 pareggi in fila l’Amburgo ha piazzato la zampata vincente per 2-0 in trasferta lo scorso turno contro il fanalino di coda Heidenheim, salendo a +3 dalla zona rossa che rimane ancora molto pericolosamente vicina.

L’Union Berlino è avanti al 9° posto con 25 punti, ma la squadra della capitale non vince in Bundesliga dal 20 dicembre scorso, da allora 5 pareggi (compreso l’1-1 in casa lo scorso turno contro il Francoforte) e 2 sconfitte.

Probabili Formazioni Amburgo-Union Berlino

Amburgo (3-4-3): Daniel Fernandes, Vuskovic, Elfadli, Omari, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim, Jatta, Vieira, Konigsdorffer, Otele. Allenatore: Merlin Polzin

Union Berlino (3-4-2-1): Ronnow, Querfeld, Doekhi, N`Soki, Kemlein, Khedira, Kohn, Trimmel, Schafer, Ansah, Jeong. Allenatore: Steffen Baumgart

Guida TV Calcio: dove vedere Amburgo-Union Berlino?

Squadre in campo al Volksparkstadion di Amburgo, sabato 14 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 15:30. Potete seguire i match di Bundesliga sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Le migliori quote per Amburgo-Union Berlino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Amburgo-Union Berlino
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.453.202.90
2.453.202.80
2.453.102.90
2.453.152.90
2.503.102.90

Le nostre scommesse su Amburgo-Union Berlino

l’Union arriva dal 1-1 contro il Francoforte e in trasferta la squadra della capitale è una delle miglior da Under del campionato di calcio tedesco. Prima del 1-3 sul campo dell’Hoffenheim, l’Union aveva segnato 3 trasferte consecutive con meno di tre gol totali. Con 3 Under nelle ultime 4 giornate l’Amburgo è ora la miglior squadra da Under della Bundesliga. All’andata 0-0, speriamo di vedere un match del genere anche nella sfida di ritorno.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73

Risultato Esatto Finale per Amburgo-Union Berlino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-2.

Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (12-8 +1.35)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2
Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅
Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅
Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅
Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅
Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌
Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌
Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌
Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌
Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2
RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅
Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅
Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅
Bayern Monaco-Hoffenheim: OVER 3.5 @1.67✅

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
