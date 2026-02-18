Pronostici Bundesliga 23° giornata: analisi, formazioni e scommesse sull’anticipo Mainz-Amburgo del 20-02-2026

Anche il campionato di calcio tedesco inizia con un anticipo al venerdì che aprirà la 23° giornata di Bundesliga dalla Mewa Arena di Magonza e proprio su questa sfida si concentra la free pick che abbiamo selezionato per questo weekend di calcio in Germania. Pronostico Mainz-Amburgo 20 febbraio 2026.

Pronostico Mainz-Amburgo 20 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Mainz-Amburgo, match del 23° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Mainz si è tolto da una brutta situazione risalendo al 14° posto con 21 punti, anche se dopo 3 vittorie si è fermata lo scorso turno nel netto 0-4 di Dortmund contro il Borussia. In casa però il Mainz arriva da 4 risultati utili consecutivi, 1 pareggio seguito da 3 vittorie.

L’Amburgo se la passa un pò meglio al 9° posto con 25 punti grazie alle ultime 2 vittorie: 2-0 sul campo del Heidenheim e 3-2 lo scorso turno in casa contro l’Union Berlino. L’Amburgo in campionato non perde da 5 turni.

Pronostico Mainz-Amburgo 20 febbraio 2026

Probabili Formazioni Mainz-Amburgo

Mainz (3-3-2-2): Batz, Bell, Kohr, Posch, Widmer, Sano, da Costa, Jae-sung, Amiri, Tietz, Katompa Mvumpa.

Amburgo (3-4-3): Fernandes, Capaldo, Vuskovic, Torunarigha, Muheim, Remberg, Vieira, Konigsdorffer, Glatzel, Phillipas Otele.

Guida TV Calcio: dove vedere Mainz-Amburgo?

Squadre in campo venerdì 20 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 20:30 dalla Mewa Arena di Magonza, match disponibile sui canali Sky Sport e in streaming anche su Sky GO e NOW.

Le migliori quote per Mainz-Amburgo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Mainz-Amburgo
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.053.253.75
2.053.303.80
2.053.103.75
2.053.203.70
2.053.103.90

Le nostre scommesse su Mainz-Amburgo

All’andata netto 4-0 dell’Amburgo sul Mainz, ma per questa sfida giochiamo su meno gol, visto che in ogni caso si affrontano le due migliori squadre da Under del campionato di calcio tedesco, e a quasi @2 di quota di proviamo. Il Mainz è O/U 12-10 ma solo grazie ai 4 Over nelle ultime 5 giornate e in casa rimane la miglior squadra da Under in assoluto, con 2.3 gol totali di media. L’Amburgo è O/U 11-10 in questa stagione.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.98

Risultato Esatto Finale per Mainz-Amburgo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-2, 1-1.

Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (12-9 +0.35)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2
Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅
Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅
Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅
Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅
Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌
Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌
Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌
Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌
Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2
RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅
Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅
Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅
Bayern Monaco-Hoffenheim: OVER 3.5 @1.67✅
Amburgo-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.73❌

,
Tutti i Pronostici e le Quote

