La 25° giornata di Bundesliga si apre con l’anticipo del venerdì tra Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach che è subito interessante per le nostre analisi e scommesse sul campionato di calcio tedesco. Pronostico Bayern-Monchengladbach 6 marzo 2026.

Pronostico Bayern-Monchengladbach 6 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach, match del 25° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Bayern Monaco comanda sempre più il campionato di calcio in Germania dopo il 3-2 a Dortmund nel der Klassiker della scorsa settimana che ha permesso ai bavaresi di allungare a +11 proprio sul Borussia grazie alla 4° vittoria consecutiva per una formazione che in campionato ha perso solo una volta finora (20-3-1).

In questo anticipo la squadra di Flick affronterà un altro Borussia, che storicamente ha messo in difficoltà il Bayern, anche se quest’anno è una squadra da centro classifica, parliamo del Monchengladbach che troviamo al 12° posto, e che dopo 2 sconfitte è tornata al successo lo scorso weekend con l’1-0 di misura sull’Union Berlino.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane.

Borussia M’Gladbach (3-4-2-1): Nicolas; Elvedi, Diks, Scally; Sander, Reitz, Stöger, Castrop; Mohya, Honorat; Tabakovic.

Guida TV Calcio: dove vedere Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach?

Il match tra Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach si gioca venerdì sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, ore 20:30 con diretta tv su Sky Sport 1 e in streaming su Sky Go e NOW Tv.

Migliori quote per Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach

Con un attacco da 88 gol segnati in 24 partite (non è un errore!) il Bayern è ovviamente la miglior squadra da Over in Germania. Sulla linea dei 2.5 gol non c’è storia, ma i baresi hanno un ottimo O/U 18-6 anche sulla linea 3.5 gol totali, visto che nelle partite del Bayern vediamo 4.6 gol totali di media, che salgono a 5.0 in casa (O/U 4-1 nelle ultime 5 sul proprio campo). Il Monchengladbach ha un attacco molto modesto in stagione, ma ha comunque segnato 27 reti in 24 giornate, e la difesa (con 39 gol al passivo) potrebbe aiutarci in questo Over. All’andata 3-0 netto del Bayern in trasferta a Monchengladbach, questa volta puntiamo su almeno un gol in più.

PRONOSTICO: OVER 3.5 @1.73

Risultato Esatto Finale per Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 3-1, 4-0.

Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (14-9 +1.97)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌

Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌

Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌

Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅

Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅

Bayern Monaco-Hoffenheim: OVER 3.5 @1.67✅

Amburgo-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.73❌

Mainz-Amburgo: UNDER 2.5 @1.98✅

Borussia-Bayern: 2 @1.65✅

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.