In Germania si va dritti dritti verso un altro titolo del campionato di calcio tedesco di Bundesliga verso il Bayern Monaco che ha fatto il vuoto sul Borussia Dortmund. Dietro vola lo Stoccarda che stacca anche il Lispia e l’Hoffenheim nella corsa alla top-4. Aggiornamento Bundesliga.

Aggiornamento Bundesliga: lo schiacciasassi Bayern è vicino al titolo

Anche la Bundesliga si ferma per le Nazionali, lasciando in dote una classifica che, se da un lato sembra aver ormai indirizzato il titolo, dall’altro promette una lotta furibonda per l’Europa e per la salvezza nelle ultime sette giornate. In vetta, il Bayern Monaco continua la sua marcia inarrestabile: il rotondo 4-0 casalingo inflitto all’Union Berlino proietta i bavaresi a quota 70 punti. Il Borussia Dortmund fa il suo superando per 3-2 l’Amburgo, ma resta a distanza siderale (61 punti). Con un distacco di 9 punti a 7 turni dalla fine, il Meisterschale sembra ormai saldamente nelle mani degli uomini di Kompany.

Se per la vetta i discorsi sembrano ormai chiusi, la bagarre per i piazzamenti in Champions League è più viva che mai. L’attesissimo scontro diretto del venerdì sera si è trasformato in un clamoroso monologo del RB Lipsia, capace di annichilire l’Hoffenheim con un netto 5-0. Un risultato che permette al Lipsia di agganciare proprio l’Hoffenheim a quota 50 punti. A godere maggiormente di questo scontro è però lo Stoccarda: grazie al pirotecnico 5-2 sul campo dell’Augsburg, si prende in solitaria il terzo posto salendo a 53 punti. Perde invece una grande occasione il Leverkusen (sesto a 46 punti), bloccato su un rocambolesco 3-3 sul campo del fanalino di coda Heidenheim.

In fondo alla classifica la tensione è palpabile. Il colpo di scena del weekend arriva dallo scontro diretto per la sopravvivenza, con il Werder Brema che espugna per 1-0 il campo del Wolfsburg. Questa vittoria lancia il Werder a 28 punti, inguaiando ulteriormente i “Lupi”, penultimi a quota 21 e sempre più a rischio retrocessione diretta. Sconfitta sanguinosa anche per il FC St. Pauli (terzultimo a 24 punti), caduto in casa 1-2 contro il Friburgo, mentre il Colonia racimola un punto nel 3-3 contro il Gladbach salendo a 26 lunghezze e mantenendo un minimo margine di sicurezza dalla zona rossa.

Classifica Bundesliga 2025-2026

Bayern Monaco – 70 punti Borussia Dortmund – 61 punti Stoccarda – 53 punti RB Lipsia – 50 punti Hoffenheim – 50 punti Leverkusen – 46 punti Eintracht – 38 punti Friburgo – 37 punti Union Berlino – 31 punti Augsburg – 31 punti Mainz – 30 punti Amburgo – 30 punti Borussia M’Gladbach – 29 punti Werder Brema – 28 punti Colonia – 26 punti FC St. Pauli – 24 punti Wolfsburg – 21 punti Heidenheim – 15 punti

Quote Antepost Bundesliga: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo del campionato di calcio tedesco di Bundesliga 2025-2026.

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