Quote e Scommesse Bundesliga 23a giornata con Eintracht Francoforte-Bayern Monaco

Bundesliga 24a giornata, in Germania si torna in campo da venerdì con l’anticipo Hoffenheim-Stoccarda. Come sempre il grosso delle partite del campionato di calcio tedesco sono in programma al sabato, compreso Eintracht Francoforte-Bayern Monaco. Domenica si chiude con Bochum-RB Lipsia ed Augusta-Dortmund.

Bundesliga 24a giornata: anticipo del venerdì e sfide del sabato

Il 24° turno di Bundesliga si apre con la sfida tra Hoffenheim-Stoccarda, in programma alle 20:30 di oggi. Sabato il Bayer Leverkusen (3° con 41 punti) ospita l’Arminia Bielefeld con l’obiettivo di cancellare la brutta sconfitta rimediata in casa del Magonza.

Il Bayern Monaco capolista (55 punti) proverà ad allungare sul Borussia Dortmund facendo visita all’Eintracht Francoforte, formazione che attualmente occupa il 10° posto e viene da due sconfitte consecutive. I bavaresi dovranno fare molta attenzione, poiché all’andata hanno ceduto per 1-2 all’Allianz Arena contro i rossoneri, che hanno ottenuto il 2° successo di fila dopo l’affermazione casalinga della passata stagione.

Bundesliga 24a giornata: le partite di domenica

Chiuderanno il turno domenica la trasferta del Lipsia a Bochum e Augusta-Dortmund. Gli uomini di Tedesco, dopo 2 vittorie di fila (4 nelle ultime 5 uscite di campionato) proveranno ad avvicinarsi ulteriormente al 3° posto. I gialloneri di Rose, invece, non possono fare passi falsi se non vogliono veder allontanarsi il treno per il titolo, attualmente distante già 6 punti.

Tutte le quote sul campionato di calcio tedesco

Vediamo le quote SNAI sul prossimo turno di Bundesliga per le giocate 1X2 e a seguire le quote antepost aggiornate.

25-02-2022

20:30 Hoffenheim – Stoccarda 1,50 4,50 5,75

26-02-2022

15:30 Friburgo – Hertha 1,55 4,25 5,75

Greuther Furth – Colonia 3,55 3,60 2,00

Leverkusen – Bielefeld 1,35 5,00 8,25

Monchengladbach – Wolfsburg 2,05 3,45 3,55

Union Berlino – Mainz 2,65 3,15 2,80

18:30 Eintracht Frankfurt – Bayern 6,25 5,00 1,45

27-02-2022

15:30 Bochum – Leipzig 5,25 4,00 1,65

17:30 Augsburg – Dortmund 5,25 4,25 1,60

Bundesliga 2021/22

Bayern 1,02

Dortmund 15

Leverkusen 200

Lipsia 300

Hoffenheim 500

Union Berlino 500

Friburgo 500

Testa A Testa Bundesliga 2021/22

Arminia Bielefeld – Augsburg 1,60 2,20

Colonia – Mainz 1,85 1,85

Leverkusen – Lipsia 1,50 2,35

Wolfsburg – Monchengladbach 2,00 1,72

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 3,50 1,25

Augsburg Retrocessa S/N 2,65 1,42

Bochum Retrocessa S/N 20 1,00

Colonia Retrocessa S/N 50 1,00

Hertha Retrocessa S/N 3,50 1,25

Mainz Retrocessa S/N 50 1,00

Monchengladbach Retrocessa S/N 25 1,00

Stoccarda Retrocessa S/N 1,65 2,10

Wolfsburg Retrocessa S/N 15 1,00

