Scommesse Bundesliga 28a giornata: si inizia con Union-Colonia. Da non perdere Borussia Dortmund-RB Lipsia

Bundesliga 28a giornata, siamo alle battute finali del campionato di calcio tedesco che torna in campo già da venerdì primo aprile con l’anticipo Union Berlino-Colonia anche se il big match vede di fronte Borussia Dortmund-Lipsia.

Bundesliga 28a giornata: anticipo del venerdì con Union Berlino-Colonia

Venerdì alle ore 20:30, si apre la 28a giornata di Bundesliga, con la sfida tra Union Berlino-Colonia, rispettivamente al nono e al settimo posto in classifica e a due lunghezze di distacco l’una dall’altra. Gli ospiti, che hanno conquistato 4 punti negli ultimi due incontri, sperano ancora di poter agganciare l’Hoffenheim, ora a +4, per guadagnarsi la qualificazione alla prossima Conference League.

Bundesliga 28a giornata: le altre partite in programma

Sabato, alle 15:30, la capolista Bayern Monaco gioca in casa del Friburgo. Dopo lo spauracchio dei due pareggi consecutivi contro Leverkusen e Hoffenheim, nell’ultimo turno di campionato i ragazzi di Flick sono tornati al successo con un sontuoso 4-0 sull’Union Berlino.

Tre punti che hanno permesso di ricacciare il Borussia Dortmund a -6, dopo che questi ultimi hanno ottenuto solamente un pareggio per 1-1 in casa del Colonia. Ma la squadra di Marco Rose non ha intenzione di alzare bandiera bianca e alle 18:30 si prepara a ospitare un Lipsia in rampa di lancio in ottica Champions League. All’andata ha vinto 2-1 il Lipsia ma prima il Borussia aveva vinto 4 precedenti di fila e 4 di queste 5 partite hanno visto entrambe le squadre andare a segno. Consigliamo la COMBO OVER 2.5 + GOL SI @1.70.

Chiude la giornata la sfida delle 17.30 di domenica tra Borussia Monchengladbach-Magonza, che con 33 e 37 punti stanno vivendo un finale di stagione relativamente tranquillo.

Tutte le quote sul campionato di calcio tedesco

01-04-2022

20:30 Union Berlino – Colonia 2,30 3,20 3,25

02-04-2022

15:30 Bielefeld – Stoccarda 3,10 3,30 2,35

Eintracht Frankfurt – Greuther Furth 1,45 4,75 6,50

Friburgo – Bayern 5,50 4,75 1,50

Hoffenheim – Bochum 1,50 4,50 6,00

Leverkusen – Hertha 1,40 5,00 6,75

18:30 Dortmund – Leipzig 2,40 3,75 2,70

03-04-2022

15:30 Augsburg – Wolfsburg 2,90 3,25 2,50

17:30 Monchengladbach – Mainz 2,25 3,50 3,10

Bundesliga 2021/22

Bayern 1,02

Dortmund 12

Leverkusen 1.000

Vincente Senza Bayern Monaco Bundesliga 2021/22

Dortmund 1,02

Leverkusen 20

Lipsia 25

Testa A Testa Bundesliga 2021/22

Arminia Bielefeld – Augsburg 2,75 1,40

Colonia – Mainz 1,72 2,00

Leverkusen – Lipsia 1,72 2,00

Wolfsburg – Monchengladbach 1,95 1,75

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 1,85 1,85

Augsburg Retrocessa S/N 5,00 1,13

Bochum Retrocessa S/N 12 1,00

Hertha Retrocessa S/N 1,90 1,80

Monchengladbach Retrocessa S/N 50 1,00

Stoccarda Retrocessa S/N 2,85 1,35

Wolfsburg Retrocessa S/N 33 1,00

