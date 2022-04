Pronostici Bundesliga 30a giornata, in Germania si gioca il campionato di calcio tedesco nel fine settimana di pasqua, col big match Bayer Leverkusen-RB Lipsia a chiudere il turno domenica sera.

Pronostici Bundesliga 30a giornata: i big match del campionato tedesco

Il turno numero 30 della Bundesliga si apre sabato con la sfida salvezza tra Augusta-Herta. Se ai padroni di casa, 14esimi con 32 punti, possono andare bene due risultati su tre, lo stesso non si può dire per gli ospiti, al penultimo posto con 27 punti.

In contemporanea Borussia Dortmund-Wolfsburg. Alla squadra di Marco Rose, dopo aver abbandonato il sogno di raggiungere il Bayern Monaco in vetta alla classifica, non resta che l’ambizione di consolidare il secondo posto e tenere a debita distanza Leverkusen e Lipsia.

La capolista Bayern Monaco è ospite del Bielefeld, terzultimo in classifica e a -1 dall’ultimo posto disponibile per non retrocedere, ora occupato dallo Stoccarda. I bavaresi, che grazie alle ultime tre vittorie consecutive hanno allontanato definitivamente lo spauracchio Borussia Dortmund, non si presentano però a questa sfida nelle migliori condizioni psicologiche, causa sorprendente eliminazione ai quarti di finale di Champions League per mano della rivelazione Villarreal.

Pronostici Bundesliga 30a giornata: big match Bayer Leverkusen-Lipsia

Chiude il turno di Bundesliga la sfida tra Leverkusen-Lipsia, rispettivamente al terzo e al quarto posto in classifica e separate da un solo punto. Entrambe le squadre, nelle ultime 3 partite, hanno collezionato 7 punti.

Entrambe le squadre hanno grande qualità in attacco. All’andata a Lipsia i padroni di casa vinsero 3-1. Solo uno degli ultimi sei precedenti tra queste due formazioni non hanno visto entrambe le squadre andare a segno. Consigliamo GOL SI @1.58.

Tutte le quote sul campionato di calcio tedesco

Quote 1X2

Augsburg – Hertha 1,92 3,50 4,00

Dortmund – Wolfsburg 1,53 4,50 5,75

Friburgo – Bochum 1,67 3,90 5,00

Mainz – Stoccarda 2,00 3,50 3,75

Monchengladbach – Colonia 2,00 3,80 3,50

Bielefeld – Bayern 13 7,25 1,18

Hoffenheim – Greuther Furth 1,27 6,00 9,50

Union Berlino – Eintracht Frankfurt 2,15 3,35 3,40

Leverkusen – Leipzig 2,95 3,55 2,25

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 1,55 2,30

Augsburg Retrocessa S/N 40 1,00

Hertha Retrocessa S/N 1,60 2,20

Stoccarda Retrocessa S/N 2,75 1,40

Wolfsburg Retrocessa S/N 100 1,00

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!