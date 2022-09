Pronostici Bundesliga 8 giornata. Venerdì si inizia subito forte con l’anticipo Bayern Monaco-Bayer Leverkusen per il campionato di calcio tedesco che continuerà nel fine settimana.

Pronostici Bundesliga 8 giornata: Bayern Monaco-Bayer Leverkusen anticipo di lusso

L’ottava giornata di Bundesliga parte già venerdì, alle ore 20:30, con la sfida tra Bayern Monaco-Leverkusen.

I padroni di casa, quinti con 12 punti, sono chiamati all’immediato riscatto: la squadra di Julian Nagelsmann, infatti, non vince in campionato da 4 partite (3 pareggi e 1 sconfitta) ed è reduce dal deludente ko per 1-0 patito sul campo dell’Augusta. Nonostante ciò, i bavaresi possono ancora contare sul migliore attacco della Bundesliga, con 19 reti realizzate.

Sta faticando anche il Leverkusen che infatti si trova nei bassifondi della classifica, al penultimo posto (insieme a Stoccarda e Wolfsburg) con 5 punti.

Pronostici Bundesliga 8 giornata: le altre sfide da non perdere

Il Borussia Dortmund, secondo a 15 punti, scende in campo in casa del Colonia, a 10 punti, ma capace di conquistare solamente 1 punto negli ultimi 2 incontri di Bundesliga. Nonostante l’ottimo posizionamento in classifica, pesa e non poco l’addio di Haaland in casa Borussia: la squadra di Terzic, infatti, ha fin qui messo a segno solamente 9 reti in 7 giornate.

Scontro diretto tra Francoforte, al terzo posto con 15 punti, e la capolista Union Berlino, unica squadra ancora imbattuta in Bundesliga, grazie a 5 successi e 2 pareggi ottenuti in questo avvio di stagione. Una vetta fin qui strameritata per i ragazzi di Urs Fischer, che possono vantare la miglior difesa del campionato con 4 reti subite.

Tutte le partite del campionato di calcio tedesco

Bayern-Leverkusen

Colonia-Dortmund

Francoforte-Union Berlino

Friburgo-Magonza

RB Lipsia-Bochum

Wolfsburg-Stoccarda

Brema-Monchengladbach

Hertha Berlino-Hoffenheim

Schalke-Augusta

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione